برلماني: ارتفاع الاستفادة من بطاقات التموين مؤشرا واضحا على أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، والتي أظهرت تصدر بطاقة التموين برامج الحماية الاجتماعية من حيث استفادة الأسر، تعد دلالة واضحة على الدور المحوري الذي تؤديه منظومة الدعم في مساندة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا.

وقال إن استفادة 90.1% من الأسر التي شملها المسح من بطاقة التموين، مقابل 12.9% من برنامج "تكافل وكرامة"، تشير إلى اتساع نطاق الاستفادة من الدعم التمويني، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

استمرار تقييم برامج الحماية الاجتماعية



وأضاف أن انخفاض نسبة المستفيدين من منحة العمالة المؤقتة إلى 0.4% يعكس طبيعة هذه المنحة وارتباطها بفئات وظروف محددة، مشددا على أهمية استمرار تقييم برامج الحماية الاجتماعية وقياس مدى وصولها إلى مستحقيها.



وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يتزامن مع تعزيز برامج التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يساهم تدريجيا في زيادة قدرة الأسر على تحقيق دخل مستدام، مع الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.