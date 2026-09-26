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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: أكاديمية مكافحة الفساد نموذج يجسد رؤية الدولة في الشفافية

استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
محمد الشعراوي

أكد النائب الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تُشكل الدعامة الرئيسية لتطبيق الحوكمة المتقدمة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه يتطلبان بالضرورة الاعتماد على الأنظمة الذكية وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع معطيات العصر.

وأشاد "زكريا" بمستوى التعاون والتكامل المؤسسي بين مجلس الشيوخ، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثمنًا الدور الوطني الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد وتأهيل القيادات والكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية للنزاهة والحوكمة المؤسسية.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تلعب دوراً وطنياً ورائداً في صقل المهارات والخبرات القيادية وفق أعلى المعايير الشفافية، بما يتواكب مع رؤية مصر التنموية والجمهورية الجديدة.

وشارك النائبة أحمد سمير زكريا في فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "الحوكمة المتقدمة ومكافحة الفساد في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي"، والذي انعقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق والشراكة بين مجلس الشيوخ وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أحمد سمير زكريا الدكتور أحمد سمير زكريا مجلس الشيوخ تطبيق الحوكمة

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