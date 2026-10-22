التحفظ على 600 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي في إسنا للاشتباه في التلاعب بالدعم

تمكنت حملة رقابية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من ضبط 600 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة بمركز إسنا، للاشتباه في استخدامها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم، في واقعة جرى على إثرها التحفظ على البطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط البطاقات التموينية الـ600 داخل المخبز، حيث جرى التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ولم تقتصر المخالفات التي رصدتها الحملة على واقعة البطاقات، إذ جرى تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، بالإضافة إلى محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن.

من جانبه، أكد المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة جودة الخبز والتزام المخابز بالمواصفات والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات تمس منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم التمويني، والتأكد من وصوله إلى مستحقيه.

وقاد الحملة مفتشو المديرية أحمد محمود ربيع، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، ورفاعي أحمد سليم، بمشاركة إدارة تموين إسنا برئاسة أحمد طه إبراهيم، مدير الإدارة، والمنتصر بالله ممدوح، رئيس الرقابة بالإدارة، وعبد الرحمن ممدوح عبد الرحمن، مفتش الإدارة.