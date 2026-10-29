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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب مانشستر سيتي السابق: يامال وأوليسيه أحق بالكرة الذهبية من كين

سمير نصري
سمير نصري
نورهان عادل

أثار الفرنسي سمير نصري، لاعب مانشستر سيتي وإشبيلية السابق، الجدل بتصريحاته بشأن تتويج الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا عدم اتفاقه مع اختيار مهاجم بايرن ميونخ، ومعتبرًا أن الجائزة كان ينبغي أن تذهب إلى الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، أو الفرنسي مايكل أوليسيه، لاعب بايرن ميونخ.

وقال نصري، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يتفق إطلاقًا مع فوز هاري كين بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن المهاجم الإنجليزي ليس أفضل لاعب في الدوري الألماني، من وجهة نظره، إذ يرى أن أوليسيه هو الأحق بهذا الوصف.

وأضاف نجم مانشستر سيتي السابق أن كين لم يكن أيضًا أفضل لاعب في منتخب إنجلترا خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن لامين يامال كان يستحق التتويج بالجائزة، في ظل دوره المؤثر مع برشلونة.

وأوضح نصري أن يامال يمثل القوة المحركة للفريق الكتالوني، قائلًا إن اللاعب الشاب هو القاطرة التي تقود برشلونة، معتبرًا أن الفريق يعتمد عليه بصورة كبيرة داخل الملعب.

واستشهد اللاعب الفرنسي السابق بفترة وجود مواطنه كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، موضحًا أن الفريق كان يُنظر إليه باعتباره فريق البرازيلي نيمار، رغم الألقاب التي حققها النادي، في إشارة إلى أهمية الدور الذي يؤديه اللاعب داخل فريقه بعيدًا عن النتائج والبطولات فقط.

نصري يشبه أوليسيه بسيارة فيراري

ولم تتوقف انتقادات نصري عند المقارنة بين كين ويامال، إذ أشاد بالمستويات التي يقدمها مايكل أوليسيه مع بايرن ميونخ، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في 57 مباراة من أصل 60 مباراة، وهو ما يعكس أهميته واستمراريته مع الفريق.

ووصف نصري اللاعب الفرنسي بأنه يشبه سيارة فيراري، في إشارة إلى قدراته الفنية وسرعته وتأثيره داخل الملعب، مشددًا على أن كرة القدم كان ينبغي أن تكافئ أوليسيه قبل هاري كين.

وكان هاري كين قد تُوج بالكرة الذهبية لعام 2026، متفوقًا على كيليان مبابي ولامين يامال، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، فيما حل يامال في المركز الثالث بترتيب الجائزة.

سمير نصري مانشستر سيتي الكرة الذهبية بايرن ميونخ لامين يامال برشلونة

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