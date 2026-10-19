أزمة مانشستر سيتي تتصاعد.. هبوط محتمل وعقوبات مالية قاسية

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن العقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي، على خلفية قضيته المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه بشأن مخالفات مالية، مشيرة إلى أن استبعاد النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز وإجباره على بدء الموسم المقبل من الدرجة الرابعة يبدو أمرًا غير مرجح.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة الأكثر ترجيحًا تتمثل في خصم عدد كبير من النقاط من رصيد مانشستر سيتي، بما قد يؤدي إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، إلى جانب فرض غرامة مالية كبيرة على النادي.

وأضافت «ديلي ميل» أن العقوبات المحتملة قد تتضمن أيضًا خصمًا إضافيًا من النقاط، وهو ما قد يُبقي مانشستر سيتي في التشامبيونشيب لموسم آخر على الأقل، حال تطبيق هذه العقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تضغط من أجل إعلان العقوبة قبل صدور نتيجة الاستئناف، في ظل توقعات باستمرار الإجراءات القانونية وعدم حسم الاستئناف قبل نهاية شهر يناير.

وتترقب جماهير مانشستر سيتي تطورات القضية، التي قد تترتب عليها تداعيات كبيرة على مستقبل النادي في المسابقات الإنجليزية، حال صدور عقوبات رياضية ومالية بحقه.