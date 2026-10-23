قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول .. ماذا قررت التعليم؟
موعد أقرب إجازة رسمية في مصر
علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026
نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية عقب إطلاق النار في الضفة
خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات
منتدى مصر 2026 .. التخطيط: نستهدف معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%
خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا
بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي
تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية
آلاف المتظاهرين في فيينا يحتجون على خفض ميزانية التعليم
كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زلزال في مستقبل هالاند.. هل يخطفه ريال مدريد من مانشستر سيتي؟

هالاند
هالاند
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني خلال السنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام احتمالات انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو إن هالاند قد ينتهي به المطاف في إسبانيا عاجلًا أم آجلًا، مؤكدًا أن اللعب في الدوري الإسباني يمثل حلمًا للنجم النرويجي، دون تحديد وجهته المحتملة.

ورغم التكهنات بشأن مستقبله، لا توجد مؤشرات مؤكدة على اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي، الذي يواصل معه التألق بعدما سجل 12 هدفًا في 10 مباريات بمختلف المسابقات، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

ولا يزال انتقال هالاند إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية مجرد احتمال، في انتظار تطورات مستقبلية أو إعلان رسمي من اللاعب أو ناديه.

هالاند ريال مدريد مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترامب

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

دار الإفتاء المصرية

منصة حصين.. دار الإفتاء تطلق مشروعا عالميا يضم 10 ملايين فتوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد