زلزال في مستقبل هالاند.. هل يخطفه ريال مدريد من مانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني خلال السنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام احتمالات انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو إن هالاند قد ينتهي به المطاف في إسبانيا عاجلًا أم آجلًا، مؤكدًا أن اللعب في الدوري الإسباني يمثل حلمًا للنجم النرويجي، دون تحديد وجهته المحتملة.

ورغم التكهنات بشأن مستقبله، لا توجد مؤشرات مؤكدة على اقتراب رحيله عن مانشستر سيتي، الذي يواصل معه التألق بعدما سجل 12 هدفًا في 10 مباريات بمختلف المسابقات، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

ولا يزال انتقال هالاند إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية مجرد احتمال، في انتظار تطورات مستقبلية أو إعلان رسمي من اللاعب أو ناديه.