بيل كلينتون يستشهد بالقرآن لرفض الإساءة للمسلمين.. دعوة للتعايش أم مناورة سياسية؟

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بشأن رفض الإساءة إلى المسلمين بسبب معتقداتهم الدينية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استشهد بآية قرآنية تدعو إلى التعارف بين الشعوب، في حديث تناول التمييز الديني والصراعات الثقافية.

وجاءت تصريحات كلينتون خلال مشاركته، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في فعالية متعددة الأديان بعنوان «أديان متعددة، فلوريدا واحدة»، أُقيمت في مركز «كوينونيا» للعبادة بمنطقة هوليوود وبيمبروك بارك في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا.

وأعرب الرئيس الأمريكي الأسبق عن رفضه للممارسات التي تنتقص من المسلمين أو تشوه صورتهم لمجرد انتمائهم الديني، مشددًا على أن السلوكيات السيئة لا ترتبط بدين بعينه، بل تصدر عن أفراد من خلفيات ومعتقدات مختلفة، كما انتقد استمرار الحروب الدينية والصراعات الثقافية.

كلينتون يستشهد بتجربة ابنته مع القرآن

واستحضر كلينتون تجربة شخصية تتعلق بابنته تشيلسي، التي قرأت القرآن عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وشجعته على قراءته، موضحًا أن هذه التجربة ساعدته على التعرف على المفهوم القرآني الذي يدعو إلى التعارف بين الشعوب بدلًا من التنافر والاحتقار.

واستشهد بالآية 13 من سورة الحجرات: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، معتبرًا أن اختلاف البشر ينبغي أن يكون مدخلًا للتفاهم والتعلم المتبادل، وليس مبررًا للتمييز أو العداء.

وتفاعل متابعون مع حديثه، مشيرين إلى أن الآية تؤسس لقيمة التعارف الإنساني، وتؤكد وحدة الأصل البشري، وأن التنوع بين الشعوب والقبائل ليس أساسًا للتفاخر أو التعالي، بل فرصة للتواصل والتفاهم.

القره داغي: العالم بحاجة إلى توسيع المشترك وتقليص الخلافات

من جانبه، علّق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي على تصريحات كلينتون، مؤكدًا أهمية توسيع دائرة القيم المشتركة بين البشر وتقليص مساحات النزاع حول القضايا الخلافية.

وأشار القره داغي إلى أن المصالح والقيم الإنسانية المشتركة يمكن أن تشكل أساسًا للتعايش، متى توافرت إرادة تحقيق العدل والفهم المتبادل، محذرًا من تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات دينية تستهدف المعتقدات والشعائر.

واعتبر أن الخلط بين المواقف السياسية تجاه الحكومات أو الجماعات وبين الأديان يؤدي إلى الإساءة إلى المسلمين والإسلام، ويسهم في توريث العداوات بين الأجيال، مستشهدًا بمقولة الشيخ محمد الغزالي: «قلة الإنصاف تقطع الأرحام القريبة».

رسالة للتسامح أم توظيف سياسي؟

في المقابل، أثارت التصريحات تساؤلات بشأن أبعادها السياسية، إذ يرى أصحاب هذا الطرح أن الخطاب الذي يتبناه بعض الديمقراطيين بشأن التسامح الديني واحتواء الأقليات قد يُستخدم لتعزيز صورتهم السياسية في مواجهة الجمهوريين، أو للتغطية على تناقضات ومواقف سابقة للحزب.

وبينما ينظر متابعون إلى تصريحات كلينتون باعتبارها دعوة للتعايش ورفض التمييز على أساس الدين، يضعها آخرون في سياق التنافس السياسي الأمريكي، حيث تحظى قضايا الأقليات والحقوق الدينية بحضور بارز في الخطاب الحزبي.

وفي ظل هذا الجدل، يبقى مضمون الرسالة التي طرحها كلينتون قائمًا على رفض التعميم والإساءة إلى أتباع الأديان بسبب هويتهم، فيما يستمر النقاش حول مدى ارتباط الخطابات الداعية إلى التسامح بالمواقف السياسية والحسابات الانتخابية.