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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكتم المحادثات وإخفاؤها بجدول زمني.. تحديث جديد في واتساب بلس

واتساب بلس
واتساب بلس
شيماء عبد المنعم

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لمشتركي الباقة المدفوعة WhatsApp Plus، تتيح تحديد مواعيد مخصصة لاستقبال إشعارات قوائم المحادثات، مع إمكانية كتم المحادثات أو إخفائها تلقائيا خارج الأوقات المحددة، بما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في إدارة الرسائل والإشعارات.

جداول زمنية للتحكم في إشعارات المحادثات


بدأ واتساب طرح ميزة جداول التركيز Focus schedules، لعدد من مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد، ضمن التحديث رقم 2.26.41.6 المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

وتتيح الميزة للمشتركين وضع قواعد محددة لإشعارات قوائم المحادثات، بحيث يتولى التطبيق تطبيقها تلقائيا وفق المواعيد التي يختارها المستخدم، دون الحاجة إلى ضبط إعدادات كل محادثة يدويا.

وكانت الميزة قد ظهرت سابقا ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.39.9، في إطار مجموعة جديدة من المزايا المدفوعة، شملت أيضا إضافة رموز تعبيرية مخصصة إلى قائمة التفاعلات.

ميزة جداول التركيز

كيف تفعل ميزة جداول التركيز؟


يمكن لمشتركي WhatsApp Plus إعداد جدول زمني من خلال الدخول إلى إعدادات قائمة المحادثات، ثم اختيار جدول جديد New schedule، وتحديد اسم للجدول والمحادثات والمجموعات التي يرغبون في تضمينها.

كما يمكن تحديد فترات زمنية متعددة للجدول نفسه، مثل تخصيص ساعات الصباح وبعد الظهر خلال أيام العمل، بما يسمح بتكييف الإشعارات وفق الروتين اليومي للمستخدم.

ماذا يحدث خارج المواعيد المحددة؟


خلال الفترات المسموح بها، يستقبل المستخدم إشعارات المحادثات بصورة طبيعية، ويمكنه التفاعل معها دون قيود إضافية.

أما خارج هذه الفترات، فيمكن ضبط التطبيق لكتم المحادثات المحددة، بما يؤدي إلى إيقاف إشعاراتها، أو إخفائها من قائمة المحادثات حتى بداية الفترة الزمنية التالية، وفقا للإعدادات التي يختارها المستخدم

إدارة جداول مختلفة للعمل والحياة الشخصية


تسمح الميزة بإنشاء جداول منفصلة لكل قائمة محادثات، بما يتيح، على سبيل المثال، تخصيص قائمة العمل من الاثنين إلى الجمعة، بين التاسعة صباحا والخامسة مساء.

وبمجرد انتهاء ساعات العمل، يمكن للتطبيق كتم إشعارات القائمة تلقائيا، مع إمكانية إدارة الجداول ومراجعة أسمائها ومواعيد تفعيلها من إعدادات قوائم المحادثات.

WhatsApp Plus يوسع مزاياه المدفوعة


تأتي الميزة الجديدة ضمن توجه واتساب إلى توفير خيارات إضافية لمشتركي الباقة المدفوعة، التي تتيح بالفعل تخصيص مظهر التطبيق والتفاعلات، إلى جانب تثبيت أكثر من ثلاث محادثات.

ومن شأن جداول التركيز أن تقلل الحاجة إلى إدارة الإشعارات يدويا، خصوصا لدى المستخدمين الذين يتعاملون مع قوائم متعددة للعمل والعائلة والمجموعات المختلفة.

موعد الإتاحة لجميع المستخدمين


تتوفر الميزة حاليا لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، ويجري طرحها تدريجيا عبر متجر جوجل بلاي.

ولم يعلن واتساب حتى الآن عن موعد إتاحتها لجميع المستخدمين، ومن المتوقع أن يصل الخيار إلى مزيد من الحسابات خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار التوسع التدريجي في طرح الميزة.

واتساب WhatsApp Plus ميزة جداول التركيز

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