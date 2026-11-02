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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يضبط 53 مخالفة تموينية خلال 12 ساعة.. والتحفظ على كميات بسكويت أطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من خلال إداراتها المختلفة، حملات تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط وتحرير 53 مخالفة تموينية خلال 12 ساعة فقط.

جاءت الحملات بإشراف عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بهدف تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، والتحقق من جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 كرتونة مكرونة، بإجمالي 400 كيس، وزن الكيس 400 جرام، دون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، داخل أحد المخازن غير المرخصة.

كما تم ضبط 20 كرتونة بسكويت أطفال، تحتوي كل كرتونة على 12 علبة، وبكل علبة 12 باكو، بإجمالي 2880 باكو، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك لعدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة الأطفال والمواطنين.

وفي إطار متابعة الأنشطة التجارية، تم تحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

كما شملت الحملات المرور على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز المنتج، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة تشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم توافر سجل الزيارات داخل المخبز.

وتم كذلك ضبط 3 بدالين تموينيين ومشروع «جمعيتي» مغلقة خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان وصول سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

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