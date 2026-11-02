أزمة صحية تضرب أسرة مي صالح.. تفاصيل حالتها ووالدتها

تواصل الحالة الصحية لوالدة الفنانة مي صالح إثارة اهتمام الجمهور، بعد تعرضها لحادث استدعى نقلها إلى المستشفى والخضوع لجراحة لتغيير مفصل، في الوقت الذي تمر فيه الفنانة بأزمة صحية عقب إجرائها عملية جراحية أيضًا.

وكشفت مي صالح عن تفاصيل الأزمة من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، موضحة أنها تلقت خبر تعرض والدتها للحادث فور خروجها من غرفة العمليات، وهو ما وضعها أمام موقف صعب، خاصة أنها لم تكن قادرة على الحركة أو مغادرة المستشفى للاطمئنان عليها.

هل استقرت الحالة الصحية لوالدة مي صالح؟

وبحسب آخر المعلومات المنشورة، لم تكشف الفنانة مي صالح حتى الآن عن تفاصيل جديدة بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدتها، أو مدى نجاح جراحة تغيير المفصل، كما لم تعلن عن موعد خروجها من المستشفى.

وكانت مي قد ناشدت جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها، معبرة عن صعوبة الظروف التي تمر بها، ومؤكدة تمسكها بالصبر والرضا بقضاء الله.

مي صالح تطلب الدعاء لها ولوالدتها

وكتبت الفنانة في رسالتها: «في نفس اللحظة اللي طلعت فيها من العمليات قالوا لي مامتك عملت حادثة ودخلت العمليات بتغيير مفصل ولا عارفة أقوم لأني لوحدي في المستشفى ولا عارفة أروح لأمي، وحياتي كلها اتقلبت في لحظة».

وأضافت: «أنا راضية يا رب بقضائك وواثقة فيك لأبعد حد.. أكيد يا رب ليك حكمة من اللي أنا فيه، أرجوكم ادعوا لأمي وليا، الدعاء بيغير القدر».

وتفاعل الجمهور مع رسالة الفنانة، متمنين الشفاء العاجل لوالدتها وأن تتجاوز الأزمة الصحية، إلى جانب دعواتهم لمي صالح بالتعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية.

اخر اعمال مي صالح الفنية

وعلى الصعيد الفني، شاركت مي صالح في مسلسل «روج أسود»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته رانيا يوسف وأحمد جمال سعيد وغادة طلعت وكريم العمري، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.