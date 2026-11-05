لجنة تفتيش مالي وإداري من وزارة الرياضة تزور الأهلي.. أمير هشام يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن استعداد لجنة تفتيش مالي وإداري تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لزيارة النادي الأهلي يوم السبت المقبل، في إطار متابعة ومراجعة الجوانب المالية والإدارية داخل النادي.

الأهلي

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن اللجنة ستضم عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم ممثلون عن الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة المالية، ومسؤولون من الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدد من مسؤولي الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن اللجنة ستجري زيارة تفتيشية للنادي الأهلي، بمشاركة الجهات الرقابية والإدارية المعنية، مؤكدًا أن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة وجود مخالفات مالية أو إدارية داخل القلعة الحمراء.