نشاط رقابي مكثف لسلامة الغذاء ببورسعيد.. 15 حملة تفتيشية و4 ضبطيات لمنتجات غير صالحة

واصل فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد جهوده الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2026.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

ترأست الحملة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، وأحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، وبمشاركة مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين، أسفرت جهود الفرع عن:

الحملات التفتيشية:

تم تنفيذ 15 حملة تفتيشية، شملت المرور على 55 منشأة غذائية.

الحملات المشتركة:

تنفيذ 8 حملات بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

ضبط المنتجات المخالفة:

تم تنفيذ 4 ضبطيات لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الشكاوى الغذائية:

كما تم فحص 5 شكاوى غذائية وتم فحص 9 أحراز نيابة بالإضافة الى معاينة 9 منشآت غذائية تقدمت للحصول على التراخيص و المرور على 3 مصانع غذائية.

كما تم المرور على منشأة تخزينية واحدة و إعدام 6 أحراز نيابة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن مضبوطات المنتجات الغذائية.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.