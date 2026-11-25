أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الانتهاء من الاعتماد الرسمي لمشروع الـ40.1 فدان بمركز ومدينة القرنة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحقيق الاستقرار وتلبية مطالب المواطنين، ووضع حلول جذرية للملفات العالقة منذ سنوات طويلة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والمتابعة المستمرة من محافظ الأقصر، وتضافر الجهود المخلصة لفريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط العمراني ، وبالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المختص.

وأكدت المهندسة سلوى فهيم إسحق، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر أنه جارٍ حاليًا استكمال كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة، تمهيدًا لبدء تسكين الأهالي المستحقين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية تطلعات المواطنين، وإنهاء معاناة استمرت لسنوات، في إطار الحرص على تحقيق الصالح العام وخدمة أهالي مركز ومدينة القرنة.

ويُعد اعتماد المشروع خطوة مهمة نحو طي صفحة أحد الملفات التي شغلت أهالي القرنة لسنوات، وبداية مرحلة جديدة لاستكمال الإجراءات وصولًا إلى تسكين المستحقين.