ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها».. ندوة توعوية للمجلس القومي للمرأة

في إطار مبادرة «معًا بالوعي نحميها» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، نظم المجلس، بالتعاون مع جامعة الأهرام الكندية، ندوة توعوية بعنوان «معًا بالوعي نحميها»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى طلاب وطالبات الجامعة، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وذلك في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جاءت الندوة بحضور الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية، والدكتورة عزة عز العرب، نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية.

وخلال الندوة، استعرضت الدكتورة رشا مهدي أهداف المبادرة ومحاورها، مؤكدة أهمية تعزيز وعي الشباب وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتحقق من مصادر المعلومات، والتحلي بالدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار والمعلومات، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المضللة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

كما أكدت الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال واعية وقادرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، والمشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية، مشددة على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تتطلب تكاتف الجهود لنشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والوطنية، وتكثيف الأنشطة التوعوية الموجهة للشباب، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير وقادر على مواجهة التحديات والمعلومات المضللة.