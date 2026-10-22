المجلس القومي للمرأة ينظم ورش عمل تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية بوحدات المرأة الآمنة

نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلًا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة– ورش عمل تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية بوحدات المرأة الآمنة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة النرويج بالقاهرة، استهدفت طبيبات وأطباء وممرضات وحدات المرأة الامنة في المستشفيات الجامعية (طنطا ودمياط والمنوفية و 6 أكتوبر و قناة السويس وكفر الشيخ والزقازيق و الأزهر بنات، وبنها، والقاهرة، والإسكندرية،و عين شمس، وبني سويف، والفيوم، والمنيا).

افتتحت الفعاليات الدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبي للوحدة، بالتأكيد على أن ورش العمل تستهدف تزويد الطبيبات والأطباء و هيئة التمريض بالمهارات اللازمة لإدارة الضغوط المهنية والصدمات، موضحة أن بيئة العمل في القطاع الصحي لها تأثير على الحالة النفسية والجسدية لمقدمي الرعاية، مشيرة الى أهمية إدراك مفهوم الرعاية الذاتية وكيفية التعامل الفعّال مع هذه الصدمات.

بدأت الفاعليات بنشاط تفاعلي لتحفيز التفكير الإبداعي للمساعدة على الاسترخاء وتقليل التوتر، تلاه استعراض عدد من النماذج النفسية الأساسية مثل النموذج المعرفي السلوكي، والدائرة الاجتماعية، وعجلة المشاعر، تمهيداً لتدريبهم على آليات إدارة الضغوط وتقديم أدوات الرعاية الذاتية، وعلى رأسها تقنية "التفريغ الانفعالي المتخصص".

حضر الورشة من المجلس الدكتورة منى حمدي مسئول القطاع الطبى بالوحدة، ونادين امين من وحدة مناهضة لعنف بالمجلس، وأدارت ورش العمل كل من الدكتورة ندا أبو العلا، والدكتورة منال زكى الأخصائيتين النفسيتين.