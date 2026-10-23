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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك بجناح في فعالية «بصمتها»

المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح في فعالية «بصمتها»
المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح في فعالية «بصمتها»
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة بجناح ضمن فعاليات مؤتمر «بصمتها – Her Mark Expo»، لدعم وتمكين السيدات فى الخياطة والموضة المستدامة فى مصر .

وتضمن الجناح عرض المنتجات الحرفية السيدات من مشروعات المجلس المختلفة ومنها بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والوحدات والمشاغل الإنتاجية، بما يعكس المهارات الحرفية والإنتاجية التي اكتسبتها السيدات.

بالاضافة الى التعريف بدور الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة في مجال التمكين الاقتصادي، والخدمات والبرامج المقدمة لدعم المرأة المصرية، بالاضافة الى الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية المقدمة للسيدات، وآليات تلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساندة من خلال الخط المختصر 15115. والتعريف ايضا بدور المجلس في توعية السيدات بأهمية الشمول المالي، وتعريفهن بالخدمات المالية المتاحة وسبل الاستفادة منها، وأهمية التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، بما يعزز وعيهن بإدارة مواردهن المالية ودعم أنشطتهن ومشروعاتهن الاقتصادية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على التعريف بجهوده ومشروعاته وخدماته المختلفة، وإبراز مخرجات التدريبات الحرفية للسيدات، وتعزيز وعيهن بالخدمات المتاحة لدعم تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.

القومي للمرأة المرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية بصمتها

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