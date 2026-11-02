وزير العمل للملحقين العماليين: حماية حقوق عمالنا بالخارج وتبسيط إجراءات التشغيل

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس،اليوم الاثنين،من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الملحقين العماليين بمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج، بحضور عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمشاركة الملحقين العماليين في 9 مكاتب تمثيل عمالي داخل سفارات مصر بكل من المملكة العربية السعودية "مكتبان"، والكويت، وقطر، والأردن، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والعراق....وأكد وزير العمل أن حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج ورعاية مصالحها تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تضع التواصل المباشر مع عمالنا بالخارج، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم، على رأس أولوياتها.

ووجه الوزير الملحقين العماليين بتكثيف حملات التوعية بالحقوق والواجبات في مواقع تواجد العمالة والجالية المصرية، وفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع العمال المصريين، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالبهم، والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم، والعمل على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة إليهم، وسرعة تسوية النزاعات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري مع التحديات، بالتنسيق والتعاون مع السفارات المصرية وكافة الجهات والأطراف المعنية في بلدان العمل...كما وجه بتكثيف الجهود لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة والمدربة، والترويج لما تمتلكه من مهارات وخبرات لدى الشركات وأصحاب الأعمال، والعمل على تفعيل مختلف أشكال التعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في نطاق الأسواق المستهدفة لتشمل الأسواق المجاورة للدول التي توجد بها مكاتب التمثيل العمالي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام فرص تشغيل المصريين بالخارج.

واستمع الوزير إلى عرض من الملحقين العماليين بشأن أبرز التحديات التي تواجه عملهم، والملفات التي يتعاملون معها، وطبيعة احتياجات أسواق العمل في الدول التي يعملون بها، مؤكدًا أهمية استمرار دراسة متغيرات تلك الأسواق، ورصد احتياجاتها من المهن والتخصصات، وتعزيز التواصل والتنسيق المستمر، بما يحقق سرعة التحرك والاستجابة لمختلف المستجدات...ومن جانبه، أعرب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تقديره لجهود وزير العمل في دعم ورعاية العمالة المصرية بالخارج، مشيدًا بدور مكاتب التمثيل العمالي في التواصل المباشر مع العمال المصريين، ومتابعة مطالبهم، والعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون بما يعزز مظلة الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج...