قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مطالب وشكاوى 40 مواطنا خلال لقائه الجماهيري الدوري

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسؤولين بسرعة دراسة الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية  .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

التعامل الفورى مع الحالات الإنسانية وذوى الإعاقة
وإستهل المهندس عمرو لاشين اللقاء ببحث الحالات الخاصة بأبنائه من ذوى الإعاقة ، مؤكداً أهمية تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم ، وتعزيز فرص دمجهم فى المجتمع ، مع تكليف مدير مديرية العمل بدراسة توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات ، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم وخبراتهم العملية  .

دعم مادى وعينى للأسر الأولى بالرعاية


وفى إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ، قام محافظ أسوان بتوزيع قسائم مشتريات على عدد من الحالات الإنسانية لشراء المستلزمات والإحتياجات المعيشية المطلوبة ، فضلاً عن توزيع شنط ومستلزمات مدرسية ، مكلفاً مدير مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية فورية من مؤسسة التكافل للحالات المستحقة ، مع إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

تكليفات تنفيذية لدراسة مطالب المواطنين وسرعة الإستجابة لها
وفى سياق متصل ، وجه المهندس عمرو لاشين مسؤولى التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والحوكمة ، والموارد البشرية ، والشئون القانونية ، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، ورئيس مركز ومدينة أسوان ، بسرعة دراسة المطالب والشكاوى المقدمة من الأهالى ، والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات التى تم بحثها خلال اللقاء ، وعدم الإكتفاء بمجرد دراستها ، بل العمل على تحويلها إلى حلول عملية ملموسة تحقق الإستجابة المطلوبة ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الصالح العام لأهالى المحافظة  .
 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تنس الطاولة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

محيط مجمع المدارس بالعروبة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة محيط مجمع المدارس بالعروبة والقضاء على مشكلات الصرف الصحي

مياة

وزارة الري تعلن الفائز بالمركز الأول.. 274 عملا إبداعيا بمسابقة "على القد"

منتدى القاهرة الثالث

خبراء يناقشون حقوق توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي ومشاركة البشر مكاسب التكنولوجيا بـ"منتدى القاهرة 2026"

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد