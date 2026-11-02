محافظ أسوان يبحث مطالب وشكاوى 40 مواطنا خلال لقائه الجماهيري الدوري

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الجماهيرى الدورى لبحث مطالب وشكاوى 40 مواطناً ومواطنة ، موجهاً المسؤولين بسرعة دراسة الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون والإمكانيات المتاحة ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

التعامل الفورى مع الحالات الإنسانية وذوى الإعاقة

وإستهل المهندس عمرو لاشين اللقاء ببحث الحالات الخاصة بأبنائه من ذوى الإعاقة ، مؤكداً أهمية تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم ، وتعزيز فرص دمجهم فى المجتمع ، مع تكليف مدير مديرية العمل بدراسة توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات ، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم وخبراتهم العملية .

دعم مادى وعينى للأسر الأولى بالرعاية



وفى إطار التخفيف من الأعباء المعيشية ، قام محافظ أسوان بتوزيع قسائم مشتريات على عدد من الحالات الإنسانية لشراء المستلزمات والإحتياجات المعيشية المطلوبة ، فضلاً عن توزيع شنط ومستلزمات مدرسية ، مكلفاً مدير مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية فورية من مؤسسة التكافل للحالات المستحقة ، مع إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

تكليفات تنفيذية لدراسة مطالب المواطنين وسرعة الإستجابة لها

وفى سياق متصل ، وجه المهندس عمرو لاشين مسؤولى التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، والحوكمة ، والموارد البشرية ، والشئون القانونية ، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، ورئيس مركز ومدينة أسوان ، بسرعة دراسة المطالب والشكاوى المقدمة من الأهالى ، والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات التى تم بحثها خلال اللقاء ، وعدم الإكتفاء بمجرد دراستها ، بل العمل على تحويلها إلى حلول عملية ملموسة تحقق الإستجابة المطلوبة ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الصالح العام لأهالى المحافظة .

