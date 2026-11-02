مجلس جامعة سوهاج الأهلية يعتمد الرسم الهندسي للموقع العام للجامعة على مساحة 60 فدانا

استعرض مجلس جامعة سوهاج الأهلية، خلال جلسته رقم (16)، برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، المخطط العام لإنشاء مجمع جامعي متكامل على مساحة ٦٠ فدانًا.

وذلك في إطار خطة الجامعة للتوسع في بنيتها التحتية، واستكمال مقومات الحرم الجامعي بما يتواكب مع أحدث النظم والمعايير الهندسية والتخطيطية.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن المخطط الجديد يعكس رؤية الجامعة نحو إنشاء حرم جامعي متكامل يجمع بين الخدمات التعليمية والبحثية والصحية والرياضية والاجتماعية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في منشآتها وتطوير بنيتها التحتية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأوضح النعماني أن المخطط يتضمن تقسيم المجمع الجامعي إلى 7 قطاعات رئيسية، يشمل أولها القطاع التعليمي الذي يضم مباني كليات الجامعة، إلى جانب قطاع الملحقات التعليمية الذي يتضمن مبنى المعامل والمكتبة المركزية ومبنى المدرجات.

فيما يضم القطاع الإداري المبنى الإداري للجامعة، ويشمل القطاع الصحي المستشفى الجامعي ومبنى العيادات الخارجية، بما يدعم التكامل بين العملية التعليمية والخدمات الصحية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القطاع الرياضي يتضمن ملاعب خارجية ومبنى رياضيًا وصالة ملاعب مغلقة، بينما يضم القطاع السكني مباني لإقامة الطلاب والطالبات ودارًا للضيافة، إلى جانب قطاع الخدمات الذي يشمل المطاعم والكافيتريات والمسجد، بما يلبي مختلف احتياجات المجتمع الجامعي، ويوفر بيئة متكاملة تجمع بين الدراسة والإقامة وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشار النعماني إلى أن المخطط يراعي سهولة الحركة والتنقل بين مختلف قطاعات المجمع الجامعي، من خلال تخصيص أربعة مداخل تشمل المدخل الرئيسي، ومدخلًا للقطاع الصحي والخدمات، ومدخلًا ثانويًا، بالإضافة إلى مدخل يربط جامعة سوهاج الأهلية بملاعب سوهاج، بما يحقق انسيابية الحركة ويسهم في تنظيم الدخول والخروج من الحرم الجامعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة عثمان محمد، مدير برامج كلية الهندسة والمشرفة على المشروع، أنه تم مراعاة إعداد التوزيع الوظيفي للمنشآت المختلفة، وتحقيق الترابط بين القطاعات السبعة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمساحة المتاحة.

والمساهمة في توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية، مضيفه أن المخطط العام للمجمع الجامعي تم تصميمه تحت إشراف الدكتورة فاطمة عثمان وبتصميم الدكتورة هدير محمد، المعيدة بكلية الهندسة بالجامعة.