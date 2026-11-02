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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. يشهد إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لـ3 منازل بمدينة ساقلتة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة ساقلتة، إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول 3 وحدات سكنية بمدينة ساقلتة.

وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالمدينة، كما تم تشغيل الغاز الطبيعي لقرية "الفراسية" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بلغ عدد القرى التي تم تشغيل الغاز الطبيعي بها 79 قرية على مستوى المحافظة، منها 60 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

محافظة سوهاج

وجاري التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع، بحضور علاء شعراوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة .

وتفقد محافظ سوهاج أعمال التشغيل، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل المشروع حيث تم تنفيذ منظم أحادي التغذية سعة 1000 متر مكعب /ساعة وجاري تنفيذ منظم آخر.

كما تم تنفيذ شبكات أرضية "بنية تحتية" رئيسية وفرعية تعدت 15600 متر بمدينة ساقلتة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني بضغط تشغيل ٧ بار بطول ١١٠٠٠ م، وضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف مراكز وقرى المحافظة، باعتباره أحد مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتنسيق المستمر مع شركة الغاز والجهات المعنية لتذليل أي معوقات، مع أهمية توعية المواطنين بمزايا الخدمة وسرعة التعاقد لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية، خاصة في ظل التيسيرات المقدمة لتقسيط تكلفة التوصيل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المحافظة.

ومن جانبه، ناشد المهندس أحمد غباشي رئيس شركة مودرن جاس بسوهاج المواطنين في مدينة ساقلتة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالي المدينة من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 68 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 6000 عميل بمدينة ساقلتة.

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