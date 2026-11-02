محافظ الغربية يتفقد قافلة الرمد التابعة للجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء بقرية إخناواي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والإغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بمركز صحة الأسرة بقرية إخناواي بمركز طنطا، والمتخصصة في الرمد، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك في إطار استمرار التعاون بين المحافظة واللجنة لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان والوصول بها إلى أهالينا بالقرى، جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء عبد المنعم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإغاثات، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والأستاذ عامر علي عامر مدير قطاع الوجه البحري بمؤسسة صناع الخير.

توجيهات محافظ الغربية

واطمأن المحافظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي في تخصص الرمد، وصرف العلاج والنظارات الطبية بالمجان للحالات المستحقة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا، وتخصيص مكان لتلقي طلبات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات فحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي إطار حرص المحافظة على تنوع الخدمات الطبية ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، تفقد المحافظ أيضًا القافلة الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالغربية، والتي تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان في تخصصات الأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، وأنشطة التوعية والكشف ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

رفع كفاءة الخدمات

وخلال تفقده القافلة، حرص محافظ الغربية على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان منهم على حصولهم على الرعاية اللازمة وتوافر العلاج بالمجان، كما استمع إلى مطالبهم واستفساراتهم ووجّه بتقديم التيسيرات اللازمة.

دعم الرعاية الصحية

ووجّه محافظ الغربية الشكر للجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، على تعاونهم في تنظيم القوافل الطبية وتوفير العلاج المجاني للمواطنين، مؤكدًا استمرار هذا التعاون وتكثيف القوافل لتصل خدماتها إلى جميع أنحاء المحافظة.