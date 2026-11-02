قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر الجاري
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد قافلة الرمد التابعة للجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء بقرية إخناواي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والإغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بمركز صحة الأسرة بقرية إخناواي بمركز طنطا، والمتخصصة في الرمد، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك في إطار استمرار التعاون بين المحافظة واللجنة لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان والوصول بها إلى أهالينا بالقرى، جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء عبد المنعم مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية العليا والإغاثات، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والأستاذ عامر علي عامر مدير قطاع الوجه البحري بمؤسسة صناع الخير.

توجيهات محافظ الغربية 

واطمأن المحافظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي في تخصص الرمد، وصرف العلاج والنظارات الطبية بالمجان للحالات المستحقة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا، وتخصيص مكان لتلقي طلبات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات فحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي إطار حرص المحافظة على تنوع الخدمات الطبية ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، تفقد المحافظ أيضًا القافلة الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالغربية، والتي تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان في تخصصات الأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، وأنشطة التوعية والكشف ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

رفع كفاءة الخدمات 

وخلال تفقده القافلة، حرص محافظ الغربية على التحدث مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والاطمئنان منهم على حصولهم على الرعاية اللازمة وتوافر العلاج بالمجان، كما استمع إلى مطالبهم واستفساراتهم ووجّه بتقديم التيسيرات اللازمة.

دعم الرعاية الصحية 

ووجّه محافظ الغربية الشكر للجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، على تعاونهم في تنظيم القوافل الطبية وتوفير العلاج المجاني للمواطنين، مؤكدًا استمرار هذا التعاون وتكثيف القوافل لتصل خدماتها إلى جميع أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات قافلة الرمد اخناواي طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

مصر خالية من السعار بحلول 2030.. خطة جديدة تضع الكلاب الضالة تحت المجهر

مصر خالية من السعار بحلول 2030.. خطة جديدة تضع الكلاب الضالة تحت المجهر

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة تعلن عن تنظيم مؤتمرها الرابع بعنوان «العدالة المعرفية.. المكتبات العامة وسد الفجوة الرقمية في المجتمع المصري» أبريل 2027

أليجري

3 أزمات تهدد مستقبل أليجري مع نابولي بعد السقوط أمام يوفنتوس

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد