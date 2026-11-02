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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هل يمكن الجمع بين المعاش والراتب الشهري؟.. الشروط والفئات المستحقة

الجمع بين المعاشات
الجمع بين المعاشات
رشا عوني

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الجمع بين معاشين في مصر، خاصة الأرامل والأبناء وأصحاب المعاشات، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الجمع بين أكثر من معاش في حالات محددة، ووضع ضوابط تختلف بحسب صلة القرابة ومصدر المعاش.

 حالات الجمع بين معاشين وفقًا للقانون

حدد القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، وجاءت كالتالي:

1- الجمع بين أكثر من معاش في حدود الحد الأدنى للمعاش، وفقًا لترتيب الأولوية الذي حدده القانون.

2- الجمع بين المعاش ودخل العمل أو المهنة في حدود الحد الأدنى للمعاش.

3- الأرملة: يجوز لها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها المتوفى دون حدود، كما يمكنها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل دون حدود.

4- الأرمل: يجوز له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة دون حدود، وكذلك الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل.

5- الأبناء: يحق لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الأب والأم دون حدود.

6- يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.

شروط استحقاق المعاش للفئات المستفيدة

حدد القانون الفئات التي يمكن أن تستحق معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، وهي:

  • الأرملة: يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي.
  • الأرمل: يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجًا بأخرى.
  • البنت: يشترط ألا تكون متزوجة.
  • الابن: ألا يكون قد بلغ 21 عامًا، مع وجود استثناءات للطلاب والعاجزين عن الكسب وبعض الحاصلين على المؤهلات الدراسية وفقًا للشروط والسن المحدد بالقانون.
  • الوالدان: يستحقان المعاش وفقًا للشروط والأنصبة المقررة قانونًا.
  • الإخوة والأخوات: يشترط توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات، وإثبات إعالة صاحب المعاش لهم وفقًا للقانون.

ترتيب الأولوية عند استحقاق أكثر من معاش

حددت المادة 102 ترتيب الأولوية في حالة استحقاق الشخص لأكثر من معاش، كالتالي:

1- المعاش المستحق عن الشخص نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

هل يمكن الجمع بين المعاش والراتب الشهري؟

نعم، أجاز القانون الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة في حدود الحد الأدنى للمعاش، بينما تتمتع الأرملة والأرمل بحق الجمع بين معاش الزوج أو الزوجة المتوفى ودخل العمل دون حدود، وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة 104.

 هل يحصل المستفيد على معاشين كاملين؟

ليس بالضرورة، فالأمر يتوقف على الحالة القانونية للمستفيد؛ إذ يكون الجمع في الحالات العامة في حدود الحد الأدنى للمعاش، بينما توجد استثناءات تسمح بالجمع دون حدود، أبرزها حالات الأرملة والأرمل والأبناء في الجمع بين معاشي الوالدين.

سادسًا: ما الجهة المسؤولة عن صرف المعاشات؟

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فحص حالات الاستحقاق وتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات، وتحديد قيمة المستحقات وفقًا للمستندات والبيانات التأمينية لكل حالة.

ويستطيع المواطن التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص للاستفسار عن موقفه التأميني ومعرفة المستندات المطلوبة.

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