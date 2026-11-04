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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون حيازة الحيوانات الخطرة يحدد ضوابط تسجيل الكلاب المرخصة.. سجلات بأرقام مسلسلة

قانون حيازة الحيوانات الخطرة
قانون حيازة الحيوانات الخطرة
محمد الشعراوي

حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مجموعة من الضوابط المنظمة لحيازة الكلاب، بهدف حمايتها وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لها.

وتضمنت المادة (10) من القانون تنظيم عملية تسجيل الكلاب المرخص بحيازتها، حيث ألزمت السلطة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية، تحمل أرقامًا مسلسلة لقيد الكلاب التي حصل حائزوها على التراخيص اللازمة.

ضوابط تسجيل الكلاب المرخصة

وحدد القانون البيانات الواجب تضمينها بهذه السجلات، بحيث تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى رأسها اسم الحائز ومحل إقامته، إلى جانب أوصاف الكلب والعلامات المميزة له، فضلًا عن بيانات التحصينات الدورية والوبائية المشتركة.

وأشار النص إلى أن تنظيم هذه السجلات والبيانات الخاصة بها يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن وجود بيانات محددة لكل كلب مرخص بحيازته.

ولم يقتصر التنظيم القانوني على تسجيل بيانات الكلاب، وإنما امتد إلى إلزام حائز الكلب بالحصول على علامة تعريفية مرتبطة برقم التسجيل، حيث نص القانون على تسليم الحائز هذه العلامة فور الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وأوجب القانون على الحائز تثبيت العلامة التعريفية في رقبة الكلب بصفة دائمة، باعتبارها وسيلة للتعريف به وربطه بالرقم المسلسل المدرج في السجلات الرسمية.

كما حدد القانون الإجراء الواجب اتباعه في حالة فقد العلامة التعريفية، حيث ألزم الحائز بطلب علامة جديدة فورًا، مقابل أداء تكلفتها.

وفي إطار إتاحة استخدام الوسائل الحديثة، أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

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