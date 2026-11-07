وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والوقوف على معدلات الإنجاز، وموقف العمليات الجاري تنفيذها، وإجراءات الطرح والتعاقد للعمليات المتبقية، في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروع والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد له.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف الحالي للمشروع، والذي يتضمن إجمالي عدد (٢٠) عملية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١١ عملية، كما تمت ترسية عمليتين، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد بشأنهما، فيما يجري الإعداد لإعادة طرح ٤ عمليات.



وقد تم الانتهاء من تنفيذ ١١ عملية، تضمنت أعمال تدعيم وحماية جسور ومنافع المصارف، ومن أبرزها أعمال تأهيل وتدعيم جسور مصرف كيتشنر، وتأهيل المصارف الفرعية، وتنفيذ أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، إلى جانب توريد أجهزة قياس تصرفات المياه، وأعمال إحلال وتجديد عدد من المنشآت الصناعية.

كما استعرض الاجتماع موقف العمليتين اللتين تمت ترسيتهما، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد بشأنهما، وهما عملية تطوير الري على مستوى الحقل في زمام ٧٠٠ فدان بمصرف كيتشنر، وعملية إنشاء محطتي رفع وخلط جديدتين بسماتاي والحامول، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة رفع المياه وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية بالمنطقة. كما تمت ترسية الاستشاري الجديد لاستكمال الخدمات الاستشارية والدعم الفني لوحدة تنفيذ المشروع (PIU)، والإشراف على تصميم وتنفيذ محطتي الرفع بسماتاي والحامول.

وتشمل العمليات المقرر إعادة طرحها عملية تأهيل ٧ محطات طلمبات على مصرف كيتشنر، وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ، وأعمال تجريف وأرنكة الجسور على مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية بنطاق محافظة كفر الشيخ بطول ٤٦٫٧٠٠ كيلومتر، بالإضافة إلى توريد أجهزة رصد نوعية المياه، وذلك في إطار استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية بالمصرف وفروعه.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وسرعة استكمال إجراءات التعاقد وطرح العمليات المتبقية وفقًا للمواعيد المحددة بالبرنامج الزمني، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع في تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ورفع كفاءة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

جدير بالذكر أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يستهدف تحسين نوعية المياه بالمصرف، ويستفيد منه ثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية. وتتضمن مكونات المشروع التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري أعمال حماية وتدعيم جسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتنفيذ أعمال تطهير وتجريف المصرف والمصارف الفرعية، وتطوير منظومة رصد ومتابعة تصرفات المياه ونوعيتها، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.