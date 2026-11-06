قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: موسكو لن تقبل مفاوضات السلام إلا باستسلام أوكرانيا والتنازل عن أراضيها
«الحضانة غالية ومفيش حد يرعاهم».. سيدة الدليفري تكشف سر اصطحاب طفليها أثناء العمل
دندراوي الهواري: استكمال المشروع الوطني للرئيس السيسي حتى 2030 ضرورة لمواصلة مسيرة التنمية
ثعابين وكوبرا وعقارب سامة تحاصر منطقة ترفيهية بالفيوم.. ومواطن يستغيث بالمحافظ لإنقاذ الصغار| صور
عنجهية اللاعبين.. أيمن يونس: الحظ أنقذ الزمالك من فضيحة أمام مصر للتأمين
مساعد رئيس الوزراء: طرح 15 أو 16 شركة حكومية حتى نهاية 2027
قوات التحالف: اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض
ترامب: نجري محادثات مع إيران.. ونواصل البحث عن فرص للتوصل إلى اتفاق
بشق الأنفس.. الزمالك يفلت من كمين مصر للتأمين ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر
8 أسلحة آلية و7 كيلو مخدرات.. مصرع القط وشقيقه في معركة أمنية استمرت 4 ساعات بسوهاج
تعليق مؤثر من زيدان بعد وفاة لاعب إسباني في الملعب
اختيار مفاجئ.. قائمة فرنسا لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الري الأسبق يحذر من تداعيات السدود الإثيوبية.. ويكشف فرص زيادة إيرادات نهر النيل

نهر النيل
نهر النيل
محمد البدوي

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، من تداعيات إنشاء سدود إثيوبية جديدة على مجرى النيل الأزرق دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب، مؤكدًا أن خطورة هذه المشروعات تتوقف على كميات المياه التي ستحتجزها، ومدد التخزين، فضلًا عن الفواقد الناتجة عن التبخر والتسرب، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المائية لمصر والسودان.

نصيب دولتي المصب من إيرادات النيل

وأوضح علام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن السد الإثيوبي القائم يحتجز نحو 60 إلى 70 مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن تقييم التأثيرات المائية لا يرتبط فقط بحجم التخزين، وإنما يشمل أيضًا كميات المياه التي قد تفقد خلال فترات الاحتجاز، وانعكاس ذلك على نصيب دولتي المصب من إيرادات النيل.

وفيما يتعلق بقدرة مخزون السد العالي على مواجهة سنوات انخفاض الفيضان، أكد وزير الري الأسبق أن السد العالي أثبت قدرته على حماية مصر خلال فترات سابقة شهدت تراجعًا في إيرادات النهر، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في غياب الوضوح بشأن قواعد إدارة وتشغيل السدود الإثيوبية، وعدم معرفة مواعيد تخزين المياه أو إطلاقها.

وحذر من أن غياب التنسيق قد يؤدي إلى حجب المياه عن مصر والسودان خلال الفترات التي تكونان فيها في أمسّ الحاجة إليها، ثم إطلاق كميات كبيرة منها في توقيتات لا تتناسب مع احتياجاتهما، الأمر الذي قد يتسبب في فيضانات وأضرار مائية، لا سيما داخل السودان.

التوصل إلى آلية واضحة للتنسيق بين الدول

وشدد علام على أهمية التوصل إلى آلية واضحة للتنسيق بين الدول الثلاث بشأن إدارة السدود وتشغيلها، بما يسمح لإثيوبيا بتحقيق أهدافها التنموية والاستفادة من مشروعاتها في توليد الكهرباء، دون الإضرار بالأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدًا أن التعاون والتفاهم يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة.

فرص لزيادة إيرادات النيل من جنوب السودان

وعن فرص الاستفادة من المشروعات المائية في جنوب السودان لزيادة إيراد نهر النيل، أوضح وزير الري الأسبق أن بعض المشروعات، ومن بينها السد الصغير الذي تناوله خلال حديثه، سبق إخطار مصر بها والتنسيق بشأنها، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإخطار المسبق والتفاهم حول تصميم المشروعات، وهو ما جعلها لا تمثل مصدر القلق نفسه الذي تثيره المشروعات التي تنفذ دون تنسيق.

وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في جنوب السودان، خاصة مناطق المستنقعات، وفي مقدمتها منطقة جونجلي، ومشروع قناة جونجلي الذي اكتمل نحو 70% من أعماله قبل توقفه، إلى جانب المشروعات المقترحة بمنطقة بحر الغزال.

فرص زيادة إيرادات نهر النيل

وأضاف أن فرص زيادة إيرادات نهر النيل لا تقتصر على جنوب السودان، بل تمتد إلى مناطق أخرى داخل حوض النيل، من بينها إثيوبيا ودول الهضبة الاستوائية، التي تمتلك إمكانات مائية يمكن استثمارها من خلال مشروعات مدروسة تحقق عائدًا مائيًا وتنمويًا لدول الحوض.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحمل فوائد تتجاوز توفير كميات إضافية من المياه، إذ يمكن أن يسهم في معالجة بعض المشكلات البيئية والصحية المرتبطة بالمستنقعات والمناطق المائية، والحد من الأمراض المرتبطة بها، بما يحقق مكاسب مشتركة لدول المنابع والمصب.

وأكد علام أن مصر تمتلك خبرات فنية وعلمية ودراسات متخصصة في مجالات الري وإدارة الموارد المائية، تؤهلها للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل، وتعزيز التعاون معها بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، ويدعم مصالح جميع دول الحوض.

السد الإثيوبي المياه وزير الري محمد نصر الدين علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

صورة تعبيرية

باب مغلق و3 سنوات من الغياب.. القصة الكاملة للهيكل العظمي لطبيبة العيون بالهرم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

حسام حسن

خاص| فرصه أخيره من اتحاد الكرة تجاه حسام حسن

ترشيحاتنا

الفاو

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية 1.2% خلال أكتوبر رغم ارتفاع أسعار السكر

ترامب و سوزي ويلز

سوزي ويلز: التزامي تجاه ترامب لن يتغير رغم مغادرتي منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا

السفير الليبي يدين استهداف قوات حرس الحدود المصرية

بالصور

هل الشعير أفضل من الشوفان في خفض الكولسترول وسكر الدم؟

السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للقاح الحزام الناري

فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب
فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب
فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب

غذاء شائع قد يقلل خطر الإصابة بالخرف.. لن تتوقعه

البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟
البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟
البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد