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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ غدا.. ملفات مهمة في اجتماعات الجمعيات العمومية

رئيس الشركة القابضة لكهرباء
رئيس الشركة القابضة لكهرباء
وفاء نور الدين

تبدأ غدا الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعات الجمعيات العامة لشركات توزيع وانتاج الكهرباء والتي سيرؤسها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتستمر حتى الخميس 12 نوفمبر، لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025/2026، وسط ترقب لقرارات مهمة تتعلق بالقيادات التنفيذية، خاصة رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

تاتي اجتماعات الجمعيات العامة ، بعد تعيين الدكتور أحمد مهينة رئيسًا للشركة القابضة، والمهندس أشرف يوسف عضوًا متفرغًا لشؤون شركات الإنتاج، وهو ما يزيد من أهمية تلك الاجتماعات  بشأن تقييم أداء الشركات التابعة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة كما ذكرت أحد المصادر بالشركة

 حركة تغييرات مرتقبة في رؤساء الشركات 

وقال مصدر بالكهرباء أن اجتماعات الجمعيات العامة لشركات التوزيع، تأتي في ظل ترقب حركة تغييرات واسعة في عدد من المناصب القيادية، تشمل رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، في إطار إعادة تقييم الأداء ومتابعة نتائج العمل خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن تكون ملفات الأداء المالي والتجاري، ومعدلات تحصيل الفواتير، وخفض الفقد في التيار الكهربائي، وسرعة إصلاح الأعطال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، من أبرز المعايير المطروحة عند تقييم أداء القيادات.

وكشف المصدر انه ستكون هناك أخبار سارة في ملف رواتب وخوافز العاملين سيعلن عنها في وقتها

  الملفات المنتظر مناقشتها

ومن المنتظر أن تتضمن الاجتماعات مراجعة نتائج أعمال الشركات خلال العام المالي 2025/2026، ومناقشة القوائم المالية ومؤشرات الأداء، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التوزيع، وفي مقدمتها:

– معدلات تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء.

– خفض نسب الفقد الفني والتجاري.

– تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل الأعطال.

– تطوير مراكز خدمة العملاء وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين.

– رفع كفاءة عمليات قراءة العدادات ومراجعة الفواتير.

– متابعة خطط تطوير الشبكات ومواجهة زيادة الأحمال.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل توجه وزارة الكهرباء والشركة القابضة إلى تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جدول جمعيات شركات توزيع الكهرباء

وفقًا للجدول النهائي المعلن، تأتي مواعيد الجمعيات العامة لشركات توزيع الكهرباء كالتالي:

– الثلاثاء 10 نوفمبر: مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

– الأربعاء 11 نوفمبر: جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والبحيرة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

– الخميس 12 نوفمبر: مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والقناة لتوزيع الكهرباء، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

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