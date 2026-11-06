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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلة وزارة الصحة بالغربية تتفقد الفرق الطبية بمحيط مسجد السيد البدوي

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، جولة ميدانية عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، تفقدت خلالها أعمال الفرق الطبية المتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من توافر جميع المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة ويسر.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف المتابعة الميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والحرص على الوصول بالخدمات الوقائية إلى جميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكدت الدكتورة رشا أن إجمالي ما تم تقديمه من تطعيمات ضمن الحملة القومية بمحافظة الغربية بلغ 857 ألفًا و760 جرعة حتى اليوم، مشيرةً إلى استمرار أعمال الحملة حتى يوم الخميس المقبل، مع مواصلة تكثيف انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستحقين للتطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تابعت آليات انتشار الفرق الطبية المتحركة بالمناطق ذات الكثافات العالية، واطمأنت على تنفيذ أعمال التطعيم وفقًا للإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف جهود الوصول إلى الأطفال المستهدفين، وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من المرضين وحماية صحة الأطفال، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير إدارة طنطا أول الصحية.

تقديم الدعم كامل 

وشددت على استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تقديم الخدمة الوقائية للمواطنين بسهولة ويسر وتحقيق أعلى معدلات التغطية المستهدفة.

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