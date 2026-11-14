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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة «1000 نقطة جري» تنظم فعاليات رياضية بالخارجة والداخلة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد، تنظيم فعاليات مبادرة «1000 نقطة جري بالشوارع والميادين»، بالتزامن في حي البستان بمدينة الخارجة وحي المجمع الإسلامي بمركز الداخلة، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضات الجري والمشي والتمرينات البدنية، وسط أجواء تفاعلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واستغلال المساحات المفتوحة في ممارسة الأنشطة البدنية.

ونُفذت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وتستهدف المبادرة تنظيم فعاليات أسبوعية كل يوم جمعة داخل أحياء ومناطق مختلفة بالمحافظة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يسهم في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشباب والرياضه

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