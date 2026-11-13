تركيا تؤكد على ضرورة الوجود عسكري في جنوب لبنان

أكدت تركيا على إهتمامها بالحفاظ على وجود عسكري في جنوب لبنان بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة (UNIFIL) في نهاية عام 2027.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع نجل الرئيس التركي أردوغان بالرئيس اللبناني عون.

وتتحرك الحكومة اللبنانية للبحث عن ترتيبات تضمن استمرار الوجود الدولي في جنوب البلاد، قبل انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل»، تفادياً لحدوث فراغ أمني بالمنطقة، في ظل التوترات المستمرة على الحدود مع إسرائيل.

وقد طرح لبنان توسيع مهام بعض المراقبين التابعين للأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، إلا أن إسرائيل رفضت المقترح، بينما يدرس مجلس الأمن الخيارات المتعلقة بالوجود الدولي بعد انتهاء الولاية الحالية، بما يشمل استمرار أنشطة المراقبة والإبلاغ على طول الخط الأزرق.



وتؤكد اليونيفيل أن قواتها، التي تضم نحو 7500 جندي من 45 دولة، ستواصل تنفيذ مهامها المعتادة حتى نهاية ولايتها، بما يشمل مراقبة التطورات، والتواصل مع الأطراف المعنية، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل المهام الإنسانية.

وبين التحركات الدبلوماسية اللبنانية والخيارات المطروحة داخل مجلس الأمن، يبقى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان أحد أبرز الملفات المطروحة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى مراقبة الحدود ومنع التصعيد، وضمان عدم تحول انسحاب القوات الدولية إلى فراغ أمني جديد في المنطقة.