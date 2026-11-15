كرواتيا تتقدم بهدف امام التشيك في دوري الامم الاوروبيه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي كرواتيا والتشيك بنتيجة 0/1 لكرواتيا، في المباراة المقامه حاليا على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

احرز إيفان بيريسيتش هدف كرواتيا في شباك التشيك في الدقيقة 2 من عمر المباراة

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا ضد التشيك كالتالي:



حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، لوكا فوسكوفيتش، دويي كاليتا كار، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، مارتن باتورينا، بيتر سوتشيتش.

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، ديون درينا بيلجو.