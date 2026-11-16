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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة صناعية مرتقبة.. "النقل" تبحث جذب الاستثمارات الهندية لتصنيع القطارات والسفن في مصر

وزير النقل
وزير النقل
شيماء مجدي

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في مجالات توطين صناعة وسائل النقل والسكك الحديدية ومعدات الطرق، وذلك بحضور سوريش كيه ريدي السفير الهندي بالقاهرة، واللواء دكتور  نهاد شاهين – نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الفريق مهندس كامل الوزير بالوزير الهندي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق وتاريخية العلاقات المصرية الهندية، وما تشهده من تطور مستمر في ظل العلاقات القوية التي تجمع القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري مع الهند، خاصة في قطاع النقل الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف مجالاته 

وأكد وزير النقل أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة أمام الشركات الهندية، في ضوء التطور الكبير في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية توفر مقومات مهمة لجذب الاستثمارات.

واستعرض الوزير مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بمختلف أنواعها، من خلال إقامة مصانع هندية في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية، لإنتاج القطارات والعربات والجرارات ومستلزمات صناعة السكك الحديدية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاقاً للتصدير إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية 

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال النقل البحري وصناعة السفن التجارية ، حيث أكد وزير النقل تطلع مصر إلى التعاون مع الشركات الهندية المتخصصة لإنشاء ترسانة حديثة لبناء السفن التجارية في مصر، والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى ترحيب وزارة النقل بمشاركة الشركات الهندية في إدارة وتشغيل عدد من محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في موانئ برنيس وشرق بورسعيد والعريش ودمياط، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر على خطوط التجارة العالمية، وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت مضيفا أن مجالات التعاون تشمل كذلك توطين صناعة معدات إنشاء ورصف وصيانة الطرق، ومنها الفنشرات والبلدوزرات وغيرها من المعدات الهندسية، من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن سعادته البالغة بزيارة وزارة النقل المصرية ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، خاصة في مشروعات النقل والبنية التحتية العملاقة. كما أعرب عن إعجابه الشديد بالعاصمة الجديدة، وما تشهده مصر من تطور عمراني ومشروعات قومية ضخمة تعكس رؤية استراتيجية واضحة للتخطيط للمستقبل، مؤكداً أن البنية التحتية الحديثة والمتكاملة تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي مؤكدا  اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع مصر، خاصة في توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، والتعاون في مجالات النقل البحري والموانئ وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، مشيراً إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، إلى جانب الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية، يوفر فرصاً كبيرة لإقامة شراكات ناجحة تخدم مصالح البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تكثيف اللقاءات والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي وزارة النقل المصرية والجهات والشركات الهندية المعنية، لتحديد أولويات التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة ووضع آليات عملية لتحويلها إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع، بما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون المصري الهندي في مجالات النقل والصناعة والاستثمار، ويدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

النقل وزير النقل الاستثمارات الهندية

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