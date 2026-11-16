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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد الورديات الليلية بمصانع 81 و 18و100 الحربي

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية مفاجئة بدأت بعد منتصف الليل، شملت تفقد الورديات الليلية بعدد من الشركات التابعة للوزارة، وهي شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، وشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الإنتاجية في الوردية الثالثة.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن الجولات التفقدية المفاجئة، التي تمتد في بعض الأحيان من ساعات الليل المتأخرة إلى الساعات الأولى من اليوم التالي، تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لمختلف الشركات التابعة للوزارة، والتأكد من انتظام العمل بكافة الورديات، مشددًا على أن عجلة الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي لا تعرف التوقف، وأن العمل مستمر على مدار الساعة انطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذه القلاع الصناعية في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وخلال الجولة، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على المرور على عدد من خطوط ومواقع الإنتاج بالشركات الثلاث، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بخطط الإنتاج ومعدلات التشغيل المستهدفة، واستمع إلى شرح من المسؤولين والعاملين حول طبيعة العمليات التصنيعية ومراحل الإنتاج المختلفة، وموقف توافر مستلزمات الإنتاج والخامات، وأعمال الصيانة الدورية، والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤية واضحة ومحددة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة، ورفع كفاءة تشغيل خطوط الإنتاج والماكينات والمعدات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التصنيع، بما يضمن تحقيق المستهدفات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وشدد "جمبلاط" على ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية، وتأمين احتياجات التشغيل من الخامات ومستلزمات الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، والحفاظ على الأصول والمعدات باعتبارها أحد أهم مقومات استدامة الإنتاج وزيادة الطاقات التصنيعية، مع عدم إغفال أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير المهارات الفنية والمهنية ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على الابتكار والإنتاج، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية الشخصية.

كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، في هذا الصدد، على أن العاملين والعاملات بشركات الإنتاج الحربي يمثلون الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية والقوة الحقيقية وراء ما تحققه الوزارة من إنجازات، مشيدًا بما يبذلونه من جهود على مدار ساعات العمل المختلفة، وما يعكسونه من التزام وانضباط وإحساس بالمسؤولية.

وأوضح الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق استراتيجية عمل تستهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الإمكانيات الوطنية، بما يسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، علاوة على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

واختتم الوزير زياراته الميدانية بالتأكيد على أن مواصلة العمل والإنتاج في مختلف الأوقات تعكس حجم المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها شركات الإنتاج الحربي، باعتبارها أحد  أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن الحفاظ على هذه القلاع الصناعية وتطوير قدراتها يتطلب تكاتف جميع العاملين، ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق مستهدفات الإنتاج والتطوير، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحافظ على مقدرات الدولة وأمنها القومي.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي جمبلاط

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