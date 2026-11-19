تفقد السفير محمد جابر أبو الوفا سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، اليوم، أجنحة دور النشر المصرية المشاركة في الدورة الـ49 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، يرافقه كل من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، ورئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين محمد عبد المنعم، حيث اطلع على أحدث الإصدارات المصرية في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية والقانونية وغيرها.

وقد حرص السفير المصري، خلال جولته، على الالتقاء بعدد من أصحاب دور النشر المصرية وممثليها، والتعرف على طبيعة مشاركتهم وأبرز إصداراتهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن واقع صناعة النشر والتحديات التي تواجهها، فضلا عن مناقشة سبل تطوير النشر والتوزيع وتعزيز وصول الكتاب المصري إلى مختلف الأسواق العربية.

وأعرب السفير المصري في هذا السياق عن تقديره للجهود التي يبذلها الناشرون المصريون في دعم الحركة الثقافية وإثراء المشهد الفكري العربي، ونشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد السفير أبو الوفا أن المشاركة المصرية المتميزة في المعرض، والتي تضم 63 دار نشر مصرية، تعكس المكانة الرائدة التي تحتلها صناعة النشر المصرية على الساحة العربية، وما تتميز به من ثراء وتنوع في الإنتاج الأدبي والفكري والعلمي، فضلا عن حرص الناشرين المصريين على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النشر، وتلبية اهتمامات القراء بمختلف فئاتهم.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر، عبر تاريخها الممتد، في إثراء الحركة الثقافية والفكرية العربية، مثمنا إسهامات الناشرين والمبدعين المصريين في ترسيخ قيم القراءة والمعرفة، وتعزيز الوعي، والحفاظ على المكانة المتميزة للكتاب المصري في وجدان القارئ العربي.

كما أشاد السفير المصري بالدور الثقافي الرائد الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة في دعم الثقافة والفكر العربي، واحتضان الفعاليات والمعارض الثقافية، مؤكدا أن معرض الكويت الدولي للكتاب رسخ مكانته، على مدار عقود، باعتباره أحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة، وملتقى مهما للناشرين والمبدعين والمثقفين والقراء من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأوضح أن أهمية معارض الكتب لا تقتصر على عرض أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية والعلمية، وإنما تمتد إلى كونها منصات فاعلة للتواصل الثقافي وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الحوار والانفتاح والتفاهم بين الشعوب.

وأشار أبو الوفا إلى أن الحضور المصري الواسع في المعرض يجسد عمق وخصوصية العلاقات المصرية الكويتية، التي تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية وثقافية راسخة، وإرث ممتد من التواصل الثقافى والفكري والإبداعي بين الشعبين الشقيقين.

وأكد أن الكتاب ظل، وسيظل، أحد أبرز جسور التواصل الثقافي بين مصر والكويت، بما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والتقارب، وفتح آفاق أرحب للتعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وشدد السفير المصري على أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في الإنسان والمستقبل، وأن الكتاب، رغم التطور التكنولوجي المتسارع وتعدد وسائل المعرفة، سيظل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتنمية الفكر وترسيخ قيم الحوار والتسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة، مؤكدا أن دعم صناعة النشر وتشجيع القراءة يمثلان استثمارا حقيقيا في بناء أجيال أكثر وعيا ومعرفة وقدرة على الإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.

وأشار السفير المصري إلى أن الكتاب المصري يجد في الكويت قارئا شغوفا بالمعرفة، كما يجد المثقف والمبدع المصري فيها بيئة ثقافية ثرية ومنفتحة، بما يجعل من الثقافة أحد أعمق وأرسخ جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.