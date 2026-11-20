تعاني كثير من النساء مشكلات جفاف البشرة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة والتعرض المستمر للتكييف والمياه الساخنة، وقد تلجأ بعضهن إلى استخدام كريمات الترطيب والسيروم دون ملاحظة تحسن واضح، رغم أن المشكلة قد لا تكون مجرد نقص في الترطيب، وإنما جفاف الجلد وضعف الحاجز الواقي للبشرة.

ويؤدي جفاف البشرة إلى فقدانها جزءًا من رطوبتها ودهونها الطبيعية، ما يجعلها أكثر عرضة للتهيج والحكة والتقشر، ويؤثر على ملمسها ومظهرها.

7 علامات تكشف أن بشرتك تعاني الجفاف

1. الشعور بشد الجلد بعد غسل الوجه

إذا شعرتِ بأن بشرتك مشدودة بعد غسلها بالماء أو استخدام الغسول، فقد يكون ذلك مؤشرًا على فقدانها الرطوبة والدهون الطبيعية.

2. ظهور القشور والتقشر

ظهور قشور صغيرة، خاصة حول الأنف والخدين والجبهة، من العلامات الشائعة لجفاف الجلد، وقد تزداد مع الطقس البارد.

3. الحكة والاحمرار

قد يصاحب جفاف البشرة شعور بالحكة والاحمرار والتهيج، خاصة عند استخدام منتجات تنظيف قوية أو مستحضرات تحتوي على العطور.

4. خشونة ملمس البشرة

إذا فقدت بشرتك نعومتها وأصبحت خشنة أو غير متجانسة عند لمسها، فقد يكون ذلك علامة على نقص الرطوبة وضعف الحاجز الجلدي.

5. ظهور تشققات وخطوط دقيقة

قد يؤدي الجفاف الشديد إلى ظهور خطوط دقيقة وتشققات سطحية، وفي الحالات الأكثر شدة قد تصبح التشققات مؤلمة.

6. الشعور بالحرقان عند استخدام مستحضرات العناية

إذا بدأتِ تشعرين باللسع أو الحرقان عند وضع كريمات كنتِ تستخدمينها دون مشكلة، فقد يكون حاجز البشرة الواقي تعرض للتهيج أو التلف.

7. استمرار الشعور بالجفاف رغم استخدام المرطب

عدم تحسن البشرة رغم استخدام المرطبات قد يشير إلى أن المشكلة تحتاج إلى تغيير روتين العناية أو تقييم طبيب الجلدية لمعرفة السبب.

كيف تتعاملين مع جفاف البشرة؟

استخدمي غسولًا لطيفًا خاليًا من العطور.

اختاري كريمات تحتوي على السيراميد والجلسرين وحمض الهيالورونيك.

ضعي المرطب بعد غسل الوجه مباشرة والبشرة لا تزال رطبة قليلًا.

تجنبي المياه الساخنة لفترات طويلة.

ابتعدي عن المقشرات القوية عند وجود تهيج أو تقشر.

استخدمي واقي الشمس المناسب لبشرتك يوميًا.

متى تحتاجين إلى زيارة طبيب الجلدية؟

إذا استمر الجفاف رغم اتباع روتين مناسب، أو صاحبه احمرار شديد أو حكة مستمرة أو تشققات مؤلمة، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية، فقد يكون السبب إكزيما أو التهابًا جلديًا أو مشكلة أخرى تحتاج إلى علاج متخصص.

والأهم أن جفاف البشرة ليس دائمًا مشكلة تجميلية بسيطة، فقد يكون علامة على ضعف الحاجز الواقي للجلد، وهو ما يتطلب عناية مناسبة بدلًا من الاكتفاء بزيادة عدد مستحضرات الترطيب.