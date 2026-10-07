بلومبرج: سوريا تستعد لاستقبال 1000 شاحنة نفط خام من العراق يوميًا

تستعد سوريا لاستقبال نحو 1000 شاحنة محملة بالنفط الخام العراقي يوميًا، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج، في خطوة تعكس توسع حركة إمدادات الطاقة بين بغداد ودمشق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التعاون النفطي بين البلدين، بالتزامن مع مساعٍ لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة وتعزيز تدفقات الخام عبر الطرق البرية.

ومن المنتظر أن تعبر الشاحنات المحملة بالنفط من العراق إلى الأراضي السورية بشكل يومي، ما يجعل النقل البري أحد المسارات الرئيسية لتدفق هذه الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب الإمدادات العراقية أهمية بالنسبة لسوريا في ظل حاجتها إلى تأمين مصادر منتظمة للنفط الخام ودعم عمليات التكرير وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

كما يأتي التحرك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة الإقليمية والدولية تطورات متسارعة، ما يدفع دول المنطقة إلى تنويع مسارات نقل النفط وتعزيز التعاون لضمان استمرار الإمدادات



