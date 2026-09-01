حسام حسن يحدد شروط ضم مصطفى محمد لمنتخب مصر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يراقب مستوى جميع اللاعبين في الدوري المصري والمحترفين بالدوريات الخارجية، قبل إعلان القائمة النهائية يوم 16 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، حسام حسن لم يغلق الباب بشكل نهائي أمام مصطفى محمد لكنه اشترط مشاركته في المباريات مع فريقه الجديد بالدوري التركي، وعودته للتهديف، وتفوقه على باقي المهاجمين المميزين بالدوري الممتاز، وحتى الآن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفراعنة في المعسكر المقبل.