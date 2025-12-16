قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أيام قرطاج السينمائية تستقبل أول عروض " ضايل عِنا عرض" اليوم

فيلم ضايل عِنا عرض
فيلم ضايل عِنا عرض
محمد نبيل

تستقبل اليوم سينما CINÉ 350 بمدينة الثقافة التونسية العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري الفسطيني " ضايل عِنا عرض " للمخرجة مي سعد والمخرج أحمد الدنف ضمن العروض الرسمية خارج المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 36، بينما يقام العرض الثاني للفيلم ضمن فعاليات المهرجان يوم 19 ديسمبر في قاعة ALHAMBRA ZEPHYR بالمرسي بقرطاج.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف، فمي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي، أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الذي خلّفه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، يرفض مجموعة من فناني السيرك أن يستسلموا لليأس، حيث يتتبع فيلم "ضايل عنا عرضٌ" فرقة "سيرك غزة الحر"  المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد و جاست، الذين، بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّلون فنهم إلى فعل من المقاومة والصمود والأمل، وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ وفي الشوارع، لتمنحهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات.

وحصل الفيلم على جائزين في ختام فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية، حيث حصل على جائزة أفضل إنتاج وجائزة الجمهور وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية والتي إقيمت تحت عنوان "World-Doc" والتي تنافس فيها مع 9 أفلأم من مختلف أنحاء العالم.

كما حصل على جائزتين بمهرجان القاهرة السينمائي منها جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، التي تُمنح بناءً على تصويت الحاضرين، كما حصل كل من مي سعد وأحمد الدنف علي جائزة الإخراج مناصفة ضمن جوائز جيل المستقبل بالتعاون مع The Film Verdict ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في إطار حرص المهرجان على اكتشاف جيل جديد من صنّاع الأفلام الشباب، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم الإبداعية عبر دعم يساهم في تطوير مساراتهم المهنية بعد تقديمهم أعمالًا لافتة خلال العام.

ضايل عِنا عرض فيلم ضايل عِنا عرض عروض ضايل عِنا عرض قرطاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

القنوات الناقلة لودية منتخب مصر ونيجيريا

الغندور

الغندور يكشف عن حكام البطولات القادمة.. تفاصيل

منتخب مصر

قبل خوض منافسات أمم أفريقيا .. موعد مباراة مصر ونيجيريا

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد