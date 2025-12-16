أيام قرطاج السينمائية تستقبل أول عروض " ضايل عِنا عرض" اليوم

تستقبل اليوم سينما CINÉ 350 بمدينة الثقافة التونسية العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري الفسطيني " ضايل عِنا عرض " للمخرجة مي سعد والمخرج أحمد الدنف ضمن العروض الرسمية خارج المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 36، بينما يقام العرض الثاني للفيلم ضمن فعاليات المهرجان يوم 19 ديسمبر في قاعة ALHAMBRA ZEPHYR بالمرسي بقرطاج.



يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف، فمي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي، أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.



تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الذي خلّفه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، يرفض مجموعة من فناني السيرك أن يستسلموا لليأس، حيث يتتبع فيلم "ضايل عنا عرضٌ" فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد و جاست، الذين، بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّلون فنهم إلى فعل من المقاومة والصمود والأمل، وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ وفي الشوارع، لتمنحهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات.



وحصل الفيلم على جائزين في ختام فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية، حيث حصل على جائزة أفضل إنتاج وجائزة الجمهور وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية والتي إقيمت تحت عنوان "World-Doc" والتي تنافس فيها مع 9 أفلأم من مختلف أنحاء العالم.



كما حصل على جائزتين بمهرجان القاهرة السينمائي منها جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، التي تُمنح بناءً على تصويت الحاضرين، كما حصل كل من مي سعد وأحمد الدنف علي جائزة الإخراج مناصفة ضمن جوائز جيل المستقبل بالتعاون مع The Film Verdict ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في إطار حرص المهرجان على اكتشاف جيل جديد من صنّاع الأفلام الشباب، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم الإبداعية عبر دعم يساهم في تطوير مساراتهم المهنية بعد تقديمهم أعمالًا لافتة خلال العام.