أمير هشام يكشف كواليس تمديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نجاح الأهلي في تمديد عقد مصطفى شوبير حارس الفريق مكسب لجميع الأطراف سواء اللاعب أو النادي أو منتخب مصر، موضحًا أن الحارس يطمح في خوض تجربة الاحتراف في المستقبل وهو أمر جيد.

شوبير

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: ما يؤخذ على الحارس عدم الوضوح وطول فترة المفاوضات، لأنه أحد أبناء النادي، ولم يكن أحد يتوقع أن تطول العملية، ربما كان هناك أمور وراء ذلك سببها الحارس أو والده الكابتن أحمد شوبير الذي تفاعل بشكل أكبر من اللازم مع تعليقات الجمهور.

وأضاف: مصطفى طلب وضع بند شرط جزائي في عقده بالفعل، ومن ينفي ذلك يُضلل الجماهير، الموضوع يتعلق بطموح الحارس، رغم أنه لم يطلب أي شروط مالية، بعدما قدم النادي عرضه وفقًا للسقف المالي المحدد.

وأكمل: مصطفى شوبير وقع عقدًا حتى 2029، تشمل الموسم الحالي وموسمين إضافيين واقل موسم من إمام عاشور ومروان عطية وغيرهم، ربما يكون التمديد لهذه الفترة تتعلق برغبة الحارس في خوض تجربة احترافية.

وزاد: على الجميع أن يترك مصطفى شوبير يعمل بمفرده، والابتعاد عن التأثير عليه في أي أمور أو قرارات، فهو من أنضج اللاعبين داخل الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.