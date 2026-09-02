قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: احرصوا على بداية السنة القبطية الجديدة بلا إدانة
ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: البيان المصري الصيني يفتح الباب أمام نقلة نوعية في الاستثمارات والتصنيع المشترك

النائب حلمي جاويش
النائب حلمي جاويش
حسن رضوان

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك بين مصر والصين يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وقال جاويش إن ما أعلنه الرئيسان المصري والصيني بشأن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، إلى جانب تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر، يعكس توجهًا واضحًا نحو تحويل الشراكة السياسية والاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مباشرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

الصين تمتلك خبرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية ضخمة

وأوضح أن الصين تمتلك خبرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية ضخمة، بينما تتمتع مصر بسوق كبيرة وموقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق، وهو ما يخلق فرصة حقيقية لبناء شراكات صناعية تستهدف الإنتاج في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وليس الاكتفاء بالسوق المحلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطاع السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية، يمثل أحد أهم المجالات التي يمكن أن تشهد توسعًا في الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع قطاعات الطاقة النظيفة ومكونات الإنتاج والصناعات المغذية، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأضاف أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن يمثل محورًا رئيسيًا لجذب المزيد من الشركات الصينية، من خلال إقامة مجمعات صناعية ولوجستية متكاملة تستفيد من موقع المنطقة على خطوط التجارة العالمية، وتربط الإنتاج المصري بالأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية.

وشدد جاويش على أهمية أن تركز المرحلة المقبلة على نقل التكنولوجيا والتدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية، بحيث لا تقتصر الاستثمارات الأجنبية على ضخ رؤوس الأموال، وإنما تسهم في بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستدامة، مؤكدًا أن توطين التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين وزيادة قيمة اتفاقية مبادلة العملات يمكن أن يدعم حركة التجارة والاستثمار، ويخفف من بعض الضغوط المرتبطة بتوفير العملات الأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة العمل بالتوازي على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري.

وأكد جاويش أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من المرحلة الجديدة في العلاقات المصرية الصينية، شريطة سرعة ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات محددة بجدول زمني واضح، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة محلية، وتوفر فرص عمل، وتزيد الصادرات، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون التقليدي، وإنما تتجه نحو شراكة اقتصادية وصناعية أكثر تكاملًا، يمكن أن تجعل مصر مركزًا مهمًا للشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمار وتعميق التصنيع وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والإنتاج.

برلماني الاستثمارات التصنيع المشترك العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة.. عموتة يعتمد على بقرار وزيزو وبن شرقي

ميسي

سكالوني يختار وريث ميسي لارتداء القميص رقم 10 مع الأرجنتين

أحمد سامي

أحمد سامي يقود المران الأول للمصري في معسكر بورفؤاد

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد