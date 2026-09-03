الأمور تقترب من الحسم.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هاني وياسر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي مستمر في مفاوضاته لتمديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم.

عقد محمد هاني وياسر إبراهيم

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كان المفترض أن يعقد هاني جلسة مع عصام سراج مدير التعاقدات، لكنها لم تحدث، وتم تأخير مران الأهلي في ظل التكدس المروري اليوم، وبناءً عليه لم يكن هناك فرصة لعقد الجلسة قبل المران .

وأضاف: تم إرجاء جلسة عصام سراج مع هاني، ليتم عقدها بعد لقاء سموحة، وربما قد يتم حسم الأمر بين لحظة وآخرى كما حدث مع مروان عطية ولاعبين آخرين في وقت سابق.

وزاد: هاني في بداية المفاوضات طلب 45 مليون سنويًا وخفض مطالبه إلى 40 مليون بدون ربطها بالبونص أو الحوافز، والأهلي أصر على عرضه الذي قدمه 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة لعشرة ملايين بونص.

وأوضح: اتوقع أن محمد هاني سوف يوافق على عرض الأهلي ويجدد عقده قريبًا جدًا على عقود التمديد. واللاعب كان يريد التقدير المالي، خاصة أنه لم يكن يحصل على مقابل مالي كبير على مدار فترات مختلفة. وبناءً عليه فأن الأهلي يستهدف تقدير اللاعب ووضعه فئة أولى ومن أصحاب أعلى العقود في النادي.

وتطرق للحديث عن تمديد عقد ياسر إبراهيم، وقال: ياسر كان يريد الحصول على ترضية مالية خاصة بعدما رفض النادي عرضا خارجيًا.. وربما يلجأ النادي إلى تعديل العقد من الموسم الحالي مع إضافة موسمين جديدين في العقد، وذلك في إطار السقف المالي المُحدد.