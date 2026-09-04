أخبار التكنولوجيا | عطل مفاجئ يضرب أشهر منصات الذكاء الاصطناعي .. سامسونج تختبر Galaxy S27 Ultra بأقوى معالجاتها المنتظرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعرضت كبرى منصات ونماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم لعطل مفاجئ وغير متوقع، مما أدى إلى توقف الخدمة عن ملايين المستخدمين وشلل شبه تام في أدوات التطوير والعمل اليومية.

ضرب عطل واسع عددا من خدمات شركة جوجل، من بينها خدمة الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، إلى جانب مجموعة من أبرز خدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم، ما تسبب في تسجيل آلاف البلاغات عن أعطال ومشكلات في الوصول إلى هذه الخدمات واستخدامها.

ضرب عطل مفاجئ شركة كلاودفلير Cloudflare، إحدى أبرز شركات البنية التحتية والأمن الإلكتروني على الإنترنت، ما تسبب في مشكلات وصول إلى عدد من المواقع والخدمات حول العالم.



تعرض روبوت الدردشة شات جي بي تي ChatGPT لعطل واسع اليوم الخميس، تسبب في عدم قدرة آلاف المستخدمين على إرسال الأوامر أو تحميل المحادثات، بالتزامن مع اضطرابات مماثلة طالت روبوتي الذكاء الاصطناعي Claude وGrok في التوقيت نفسه تقريبا.

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo V80 Lite 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة V، مع توجه مختلف نسبيا عن الإصدارات السابقة، إذ تركز هذه النسخة بشكل أكبر على الكاميرات والأداء اليومي، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

كشفت هواوي، عن أوضح نظرة حتى الآن على هاتفها الجديد Mate XT 2، إلا أن الجهاز جاء بتغيير جذري لم يكن متوقعا، فقد تخلت الشركة بالكامل عن آلية الطي الأصلية على شكل حرف Z، واستبدلتها بتصميم جديد ينطوي إلى الداخل على شكل حرف U، بما يضمن بقاء أسطح الشاشات الثلاث محمية عند إغلاق الهاتف.

تستعد شركة سامسونج، بحسب تسريبات حديثة، لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في وقت مبكر من العام المقبل، وسط توقعات بإجراء تغييرات على تشكيلة الهواتف الرائدة.

تستعد شركة OpenAI، للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي المرتقب Astra، رغم أنها لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاقه، وقالت الشركة المطورة لـChatGPT، في تدوينة، إنها تخطط لجعل Astra متاحا قريبا.

أعلنت شركة OpenAI توسيع خدمة الإعلانات داخل ChatGPT لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح للمعلنين في المنطقة الوصول إلى منصة الإعلانات الذاتية Ads Manager، بالتزامن مع وصول أعمال الشركة الإعلانية عالميا إلى معدل إيرادات سنوي يتجاوز مليار دولار.

يوفر هاتف آيفون ميزة مفيدة قد لا يعرفها كثير من المستخدمين، تتيح إنشاء أنماط اهتزاز مخصصة لجهات اتصال محددة، ما يسمح بمعرفة هوية المتصل أو الشخص الذي أرسل رسالة دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف.

حددت شركة أبل يوم 9 سبتمبر موعدا لحدثها السنوي تحت شعار "Surprise and shine"، وسط تقارير تفيد بتغيير جوهري في استراتيجيتها التقنية.