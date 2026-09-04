أخبار التكنولوجيا | عطل مفاجئ يضرب أشهر منصات الذكاء الاصطناعي .. سامسونج تختبر Galaxy S27 Ultra بأقوى معالجاتها المنتظرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
على رأسها ChatGPT وجروك .. عطل مفاجئ يضرب منصات الذكاء الاصطناعي الشهيرة
تعرضت كبرى منصات ونماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم لعطل مفاجئ وغير متوقع، مما أدى إلى توقف الخدمة عن ملايين المستخدمين وشلل شبه تام في أدوات التطوير والعمل اليومية.
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
ضرب عطل واسع عددا من خدمات شركة جوجل، من بينها خدمة الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، إلى جانب مجموعة من أبرز خدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم، ما تسبب في تسجيل آلاف البلاغات عن أعطال ومشكلات في الوصول إلى هذه الخدمات واستخدامها.
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
ضرب عطل مفاجئ شركة كلاودفلير Cloudflare، إحدى أبرز شركات البنية التحتية والأمن الإلكتروني على الإنترنت، ما تسبب في مشكلات وصول إلى عدد من المواقع والخدمات حول العالم.
عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة
تعرض روبوت الدردشة شات جي بي تي ChatGPT لعطل واسع اليوم الخميس، تسبب في عدم قدرة آلاف المستخدمين على إرسال الأوامر أو تحميل المحادثات، بالتزامن مع اضطرابات مماثلة طالت روبوتي الذكاء الاصطناعي Claude وGrok في التوقيت نفسه تقريبا.
فيفو تطلق Vivo V80 Lite 5G بمزايا قوية وبطارية استثنائية .. سعر ومواصفات
أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo V80 Lite 5G، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة V، مع توجه مختلف نسبيا عن الإصدارات السابقة، إذ تركز هذه النسخة بشكل أكبر على الكاميرات والأداء اليومي، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.
هواوي تتحدي سامسونج.. Mate XT 2 خليفة أول هاتف ثلاثي الطي في العالم
كشفت هواوي، عن أوضح نظرة حتى الآن على هاتفها الجديد Mate XT 2، إلا أن الجهاز جاء بتغيير جذري لم يكن متوقعا، فقد تخلت الشركة بالكامل عن آلية الطي الأصلية على شكل حرف Z، واستبدلتها بتصميم جديد ينطوي إلى الداخل على شكل حرف U، بما يضمن بقاء أسطح الشاشات الثلاث محمية عند إغلاق الهاتف.
عودة مفاجئة لـExynos.. سامسونج تختبر Galaxy S27 Ultra بأقوى معالجاتها المنتظرة
تستعد شركة سامسونج، بحسب تسريبات حديثة، لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S27 في وقت مبكر من العام المقبل، وسط توقعات بإجراء تغييرات على تشكيلة الهواتف الرائدة.
OpenAI تستعد لإطلاق Astra بقدرات متقدمة لاكتشاف الثغرات السيبرانية
تستعد شركة OpenAI، للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي المرتقب Astra، رغم أنها لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاقه، وقالت الشركة المطورة لـChatGPT، في تدوينة، إنها تخطط لجعل Astra متاحا قريبا.
إعلانات ChatGPT تصل الشرق الأوسط.. هكذا ستظهر أمامك أثناء المحادثات
أعلنت شركة OpenAI توسيع خدمة الإعلانات داخل ChatGPT لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح للمعلنين في المنطقة الوصول إلى منصة الإعلانات الذاتية Ads Manager، بالتزامن مع وصول أعمال الشركة الإعلانية عالميا إلى معدل إيرادات سنوي يتجاوز مليار دولار.
بدون النظر للهاتف.. هكذا تعرف من يراسلك بفضل هذه الميزة في آيفون
يوفر هاتف آيفون ميزة مفيدة قد لا يعرفها كثير من المستخدمين، تتيح إنشاء أنماط اهتزاز مخصصة لجهات اتصال محددة، ما يسمح بمعرفة هوية المتصل أو الشخص الذي أرسل رسالة دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف.
كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق الرسمي
حددت شركة أبل يوم 9 سبتمبر موعدا لحدثها السنوي تحت شعار "Surprise and shine"، وسط تقارير تفيد بتغيير جوهري في استراتيجيتها التقنية.