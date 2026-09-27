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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد وفد الجامعة بأسبوع شباب الجامعات بالمنيا ويلتقي طلاب الجوالة في أجواء ودية

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

حرص الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على متابعة وفد الجامعة المشارك في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، المقام بجامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار حرصه على دعم مشاركة طلاب الجامعة في مختلف الفعاليات والأنشطة الشبابية، وتشجيعهم على تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة.

وتفقد رئيس الجامعة المخيم الكشفي لمنتخب جوالة جامعة قناة السويس، حيث التقى الطلاب والمشرفين، واطمأن على أحوالهم وسير مشاركتهم في فعاليات الأسبوع، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل.

وخلال اللقاء، وجّه الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور كلمة إلى طلاب الجامعة، أكد فيها اعتزازه بمشاركتهم في هذا التجمع الشبابي، مشجعًا إياهم على الاستفادة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والتفاعل الإيجابي مع زملائهم من مختلف الجامعات، والتحلي بالروح الرياضية والعمل الجماعي، بما يعكس صورة مشرفة لجامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة لطلابه أن مشاركتهم في أسبوع شباب الجامعات تمثل فرصة مهمة لاكتساب خبرات جديدة، وبناء علاقات وتبادل الخبرات مع شباب الجامعات المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ودوام التميز في مختلف المنافسات والفعاليات.

جاءت المشاركة الطلابية بإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والسادة مديري إدارات الإدارة العامة لرعاية الشباب، الذين رافقوا رئيس الجامعة خلال زيارته لوفد الجامعة ومتابعته لأنشطته وفعالياته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لمشاركة طلاب جامعة قناة السويس في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، وحرص إدارة الجامعة على توفير الدعم والتشجيع لطلابها خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات.

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