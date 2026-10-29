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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اخبار التوك شو| عيار 21 يكسر حاجز الـ 6300 جنيه..الرئيس السيسي: التعاون بين مصر وروسيا نموذج للشراكة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تعفن الدماغ والعزلة الاجتماعية.. تحذيرات من مخاطر الإفراط في استخدام السوشيال ميديا

في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد التحذيرات من التأثيرات النفسية والسلوكية للاستخدام المفرط للإنترنت، وما قد يترتب عليه من تشتت الانتباه وضعف التفكير النقدي وتراجع التواصل الإنساني

الصحة: التطعيمات من أهم أدوات الوقاية ولا يجوز حرمان الأطفال منها بسبب الشائعات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن صحة الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة.

الرئيس السيسي: الشراكة الروسية الأفريقية تستهدف تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات ملموسة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة الروسية الأفريقية تمثل فرصة للانتقال من تقييم ما تحقق في مسار التعاون إلى وضع رؤية تنفيذية أكثر طموحًا وفاعلية، 

الرئيس السيسي: لا تنمية مستدامة دون نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون وجود نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية، يتيح للدول المختلفة فرصًا متكافئة للمشاركة في صياغة القرارات الدولية والتعامل مع التحديات المشتركة.

الرئيس السيسي: التعاون بين مصر وروسيا نموذج للشراكة.. والمياه يجب أن تكون سببًا للسلام لا الصراع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون بين مصر وروسيا يمثل نموذجًا للتعاون والشراكة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

رئيس الاتحاد الأفريقي: لن نسمح بنهب ثروات أفريقيا.. وندعو لتحويل الثروات الخام إلى منتجات

شدد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، على ضرورة حماية الموارد الطبيعية الأفريقية من الاستغلال غير المشروع والممارسات التجارية التي تعرقل التنمية

عيار 21 يكسر حاجز الـ 6300 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروع الضبعة النووية في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح  السيسي، في موسكو، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، على هامش المشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر.

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