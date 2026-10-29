متحدث الرئاسة:قمة موسكو تعتمد حزمة من الوثائق تحدد إطار التعاون بين إفريقيا وروسيا خلال المرحلة المقبلة

صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،شارك اليوم / الخميس/ في أعمال القمة الروسية – الإفريقية الثالثة، المُنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث في تصريح اليوم ، إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين استقبل السيد الرئيس بقصر الكرملين لدى وصوله ، حيث تم التقاط صورة تذكارية جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

وأشار السفير، المُتحدث الرسمي، إلى أنه أعقب ذلك مشاركة السيد الرئيس في الجلسة العامة للقمة، حيث شهدت اعتماد حزمة من الوثائق التي تحدد إطار التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: الإعلان الختامي للقمة، وإعلان بشأن التعاون في الاستخدام المدني لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وخطة عمل منتدى الشراكة الروسية – الإفريقية للفترة 2027 – 2029.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ألقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك السيد الرئيس بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة للقمة في غداء عمل لرؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة الروسية – الإفريقية الثالثة.