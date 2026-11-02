إصابة كوكا تجبر الأهلي على إجراء تبديل اضطراري أمام المقاولون

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تبديلًا اضطراريًا خلال مواجهة المقاولون العرب، المقامة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة خروج أحمد نبيل كوكا من أرض الملعب بسبب الإصابة، ليقرر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة الدفع بأكرم توفيق بدلًا منه، في محاولة لتعويض غيابه واستكمال المواجهة.

ويترقب الجهاز الطبي للأهلي تقييم حالة كوكا بعد خروجه من المباراة، من أجل الوقوف على طبيعة الإصابة وتحديد مدى إمكانية لحاقه بالتدريبات والمباريات المقبلة.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أكرم توفيق، ومحمود صلاح، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

يجلس على دكة البدلاء:

أشرف داري وأحمد عيد ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وياسين مرعي ومصطفى شوبير.