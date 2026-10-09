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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطور إيجابي.. نمو الحركة السياحية الوافدة بنسبة 4% حتى سبتمبر

شريف فتحي وزير السياحة والآثار
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت نمواً بنسبة 21% خلال العام الماضي، فيما سجلت زيادة بنسبة 4% خلال العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار، مع وزير سياحة مالطا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة بما يُسهم في تعزيز الحركة السياحية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة المالطية فاليتا، للمشاركة في فعاليات القمة السادسة والعشرين لـ المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC).

وخلال اللقاء، أكد الوزيران على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومالطا، وأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري في دعم اقتصادات الدول وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتحدث شريف فتحي عن الاستراتيجية الحالية للوزارة، مشيراً إلى أن جهود الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على ثلاث رسائل رئيسية، تتمثل في إبراز مصر كوجهة تتمتع بتنوع سياحي لا يُضاهى، وأصالة التجربة السياحية المصرية.


كما استعرض ما تتمتع به مصر من تنوع في المنتجات والتجارب السياحية، وما تُتيحه من إمكانية الجمع بين أكثر من تجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة، بجانب سهولة الانتقال من منتج سياحي إلى آخر خلال فترة زمنية قصيرة.

الحركة السياحية الوافدة لمصر تواصل النمو وتسجل زيادة 4% في 2024

وأشار الوزير إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت نمواً بنسبة 21% خلال العام الماضي، فيما سجلت زيادة بنسبة 4% خلال العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.

ومن جانبه، استعرض وزير سياحة مالطا تطورات قطاع السياحة في بلاده، مشيراً إلى أن مالطا استقبلت نحو 5 ملايين سائح خلال العام الماضي.

كما أشار إلى الجهود الجارية لتشغيل رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ومالطا من خلال شركة طيران مالطا (Air Malta).

وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين لإعداد برامج سياحية مشتركة تستهدف السائحين القادمين من الأسواق السياحية البعيدة، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم رحلات بحرية في البحر المتوسط تشمل زيارة كل من مصر ومالطا.

وتناول اللقاء أيضاً بحث آوجه التعاون في مجال التدريب، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في مجال الفندقة للعمل في مالطا، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما تم بحث إمكانية إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية في مالطا، بما يُسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات حضارية وأثرية، وتعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين.

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