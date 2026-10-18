وزير الطيران يبحث مع سفير سلوفينيا تعزيز الربط الجوي وفتح آفاق جديدة لتنمية الحركة السياحية

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السفير ساشو بدلنسك، سفير جمهورية سلوفينيا لدى القاهرة، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير الربط الجوي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو السياحي والاقتصادي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا.

حضر اللقاء الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني وسلمى الطحان رئيس قطاع النقل الجوي بالسلطة ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني.

وتناول اللقاء مستجدات مشروع اتفاقية النقل الجوي الثنائية ، والجهود المبذولة لاستكمال المباحثات الفنية والتوصل إلى صيغة توافقية تمهد لاستيفاء الإجراءات اللازمة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام شركات الطيران لتشغيل الرحلات المنتظمة بين البلدين، ويعزز الربط الجوي بين السوقين المصري والسلوفيني.

كما بحث الجانبان امكانية تحويل رحلات الطيران العارض بين ليوبليانا والغردقة إلى رحلات منتظمة، بما يتماشى مع توقعات نمو الحركة السياحية،

فضلًا عن فرص التعاون في مجال الشحن الجوي، بما يسهم في تنمية حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أهمية استكمال المباحثات الفنية بشأن اتفاقية النقل الجوي مع الجانب السلوفيني، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع فرص الربط الجوي بين البلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وسلوفينيا، والحرص المشترك على دفع مجالات التعاون المختلفة، بما يدعم تنمية الحركة السياحية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن جانبه، أكد السفير ساشو بدلنسك حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية تطوير الربط الجوي في دعم حركة السفر وتنمية العلاقات السياحية بين البلدين، موضحًا أن ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي فريد، يجمع بين المقاصد الشاطئية والمواقع الأثرية والحضارية، يجعلها وجهة سياحية جاذبة، خاصةً لدى السائح السلوفيني، ويفتح آفاقًا واعدة لتعزيز حركة السياحة الوافدة من سلوفينيا إلى مصر.