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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو بعد دعم ترامب له: القضاء على التهديد الإيراني معركتي المقبلة

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القضاء على التهديد الإيراني يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تعليقًا على الدعم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه.

وقال نتنياهو: إن هناك «مهمة أخرى يجب إنجازها»، تتمثل في القضاء على التهديد الإيراني، مشيرًا إلى ضرورة انتخابه؛ لاستكمال هذه المهمة خلال العامين المقبلين، وربما قبل ذلك.

وأضاف نتنياهو، مخاطبا المواطنين الإسرائيليين، أن هذا الملف يمثل الاعتبار الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، قائلًا إن هناك قضايا أخرى مهمة، لكن مواجهة التهديد الإيراني تمثل جوهر وجود إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه؛ عقب إعلان ترامب دعمه لإعادة انتخابه رئيسًا لوزراء إسرائيل، في ظل تصاعد التركيز على الملف الإيراني ضمن الخطاب السياسي والأمني الإسرائيلي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديد الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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