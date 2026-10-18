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مطار الأقصر يستقبل ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي الـ 29
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار الأقصر يستقبل ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي الـ 29

مطار الأقصر الدولي
مطار الأقصر الدولي
نورهان خفاجي

استقبل مطار الأقصر الدولي ضيوف قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورتها التاسعة والعشرين، والتي تُعقد بمحافظة الأقصر تحت شعار "الاستثمار والتكامل الاقتصادي.. طريق التنمية المستدامة"، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي أكثر من 40 دولة.

يأتي ذلك في إطار دوره الحيوي في دعم حركة السياحة الوافدة إلى صعيد مصر.

وتأتي استضافة الأقصر لهذا الحدث الدولي؛ تأكيدًا لمكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية والحضارية في العالم، ودورها في احتضان الفعاليات الدولية التي تعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وتدعم التواصل بين الشعوب.

وحرص مطار الأقصر الدولي على توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف القمة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير إجراءات الوصول، وتقديم تجربة سفر تعكس الصورة الحضارية لمصر، وتؤكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية.

وتشهد القمة- التي تستمر فعالياتها على مدار 5 أيام- مناقشات وجلسات متخصصة حول فرص الاستثمار في قطاعات الصحة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء، إلى جانب تنمية الصادرات والتبادل التجاري، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة، بما يدعم بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد الشركة المصرية للمطارات، استمرار جهودها في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوفود الدولية، وتعزيز كفاءة التشغيل بالمطارات التابعة لها؛ بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار والتعاون الدولي.

مطار الأقصر المصرية للمطارات اخبار المطارات

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