تشميع 3 خطوط إنتاج بمصنع منتجات غذائية وغلق مجزر بالإسماعيلية| تفاصيل

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بحملة تفتيش مكثفة على بعض المنشأت الغذائية والمجازر، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، التنمية المحلية، مركز ومدينة الإسماعيلية، مركز خدمات المنطقة الصناعية.

وأسفرت الحملة عن، تشميع ٣ خطوط إنتاج بمصنع أغذية؛ لوجود تدني شديد باشتراطات سلامة الغذاء ووجود آثار للقوارض وصدأ في المعدات المستخدمة في التصنيع، وقامت بغلق أحد المجازر بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ لوجود خطر داهم بالمنشأة ووجود تدني شديد باشتراطات سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية مواصلة جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لردع أي تجاوزات وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين.

للإبلاغ عن أي شكوى غذائية برجاء التواصل بالأرقام التالية:

واتساب الهيئة: 01555771100

الاتصال الهاتفي: 01555771100